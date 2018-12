Jon Jones najbolj poreden mož UFC?

Ameriški borec mešanih borilnih veščin Jon Jones je znova poskrbel za nov škandal. V svojo kartoteko je zapisal nov dopinški spodrsljaj zaradi katerega so UFC 232 iz Las Vegasa prestaviti kar v Los Angeles. Bes in kritike borcev ter navijačev nad odločitvijo vodstva tekmovanja so vsak dan bolj glasni. Toda povratni obračun Alexandrom Gustafssonom bo izpeljan.

Povratni obračun z Alexandrom Gustafssonom (na sliki desno) kljub vsem preprekam ostaja na sporedu FOTO: AP

Jon Jones velja za enega najbolj talentiranin borcev mešanih borilnih veščin v UFC, toda njegova kariera je prepletena s številnimi spornimi dogodki. Od incidentov v cestnem prometu do dopinških grehov. Začnimo na koncu oziroma pri zadnjem pripetljaju, ki je ljubitelje MMA-ja in njegove rivale dvignil na noge. Jones se bo na UFC 232, 29. novembra na povratni borbi pomeril s ŠvedomAlexandrom Gustafssonom. Dvoboj bi moral biti na sporedu v Las Vegasu, toda Američan je 9. decembra 2018 oddal nenormalen dopinški vzorec, ki po mnenju ameriške antidopinške agencije (USADA), ni kršil njihovih protidopinških pravil. Toda vzorec je vzbudil zaskrbljenost športne komisije zvezne države Nevada, v kateri bi dogodek moral potekati, zato Jonesu, ki ima 22 zmag, niso prižgali zelene luči za nastop. Vodilni mož UFC-ja Dana White je zato čez noč UFC 232 iz Las Vegasa prestavil v Los Angeles, njegova odločitev pa je naletela na številne kritike borcev in navijačev, ki so si že organizirali prihod v mesto greha.

Številni sporni dogodki, od prometne nesreče do odpovedi borbe 1. Odpoved borbe

Kariera 31-letnega borca iz New Yorka je prežeta s spornimi dogodki. Že njegovi začetki v tekmovanju UFC se niso začeli s pozitivno noto. Leta 2012 bi se moral na UFC 151 boriti z legendo MMA legend Danom Hendersonom in tako v pol težki kategoriji braniti naslov prvaka. Toda teden pred borbo so Hendersona umaknili iz seznama in namesto njega poiskali zamenjavo. Jones bi se moral tako pomeriti s Chaelom Sonnenom, toda Američan se z njim ni želel pomeriti in je preprosto zavrnil nastop. UFC je tako moral prvič v zgodovini odpovedati dogodek. 2. Pretep pred borbo s Cormierom

Stopnjevanje vročice pred obračunom, s trenutnim prvakom v poltežki in težki kategoriji, Danielom Cormierom je leta 2014 potekalo po načrtu. Borca sta v Las Vegasu stopila na oder, toda razdalja med njima je v trenutku izpuhtela. Cormier je po trku z glavama odrinil Jonesa, zaradi česar je nastal pravi pekel, oba borca sta poletela z odra kot tudi nekaj članov spremljevalne ekipe. Jones je za svoj vložek v preteku prejel finančno kazen v višini 50 tisoč ameriških dolarjev. Njun obračun so prestavili na UFC 182, in takrat je Jones zmagal po soglasni sodniški odločitvi

3. Dan v rehabilitacijskem centru

Leta 2015, prav pred prvim dvobojem s Cormierom, je odjeknila novica, da je Jon Jones padel na dopinškem testu, ki je v njegovem vzorcu pokazal vsebnost kokaina. Ta sicer izven tekmovanja ni prepovedan, zato ni prejel nobene prepovedi nastopa.

Mu je pa UFC naložil denarno kazen v višini 25 tisoč ameriških dolarjev, ker je kršil pravila športnega obnašanja. Jones je v uradni izjavi za javnost zapisal: "Nisem odvisnež od kokaina niti ne vsakdanji uporabnik. Naredil sem neumno napako in ujeli so me s spuščenimi hlačami." Za tem se je za eno noč prijavil v rehabilitacijski center za pomoč odvisnikom. 4. Pobeg s kraja prometne nesreče

Če bi pomislili, da se je Jones naveličal slabih stvari v življenju, se je znašel na sodišču. Izkazalo se je, da je pobegnil s kraja prometne nesreče, ki jo sam povzročil in to ne le enkrat ampak kar dvakrat. V nesreči se je poškodovala nosečnica, ki je končala v bolnici z zlomljeno roko. Po trku je najprej pobegnil, nato se vrnil do svojega poškodovanjega avtomobila, iz katerega je vzel pozabljen denar in znova pobegnil. Policisti so v njegovem prevoznem sredstvu naši marihuano in pipo za kajenje. Jones je prejel 18-mesečno pogojno kazen, UFC pa ga je suspendiral.

Daniel Cormier (levo) in Jon Jones pred UFC 200 FOTO: AP

5. Vrnitev v kletko, toda ne za dolgo

UFC je pompozno napovedal, da se Jones po odsluženi kazni vrača v kletko na jubilejnem UFC 200, na katerem se bi moral v povratni borbi pomeriti z Danielom Cormierom. Vse lepo in prav, toda tri dni pred velikim dogodkom je vodstvo tekmovanja sklicalo izredno novinarsko konferenco. Glavna tema kdo drug kot Jon Jones, ki je padel na dopinškem testu. UFC mu je odvzela šampionski pas. V javnost je pricurljala novica, da so v njegovem vzorcu našli prepovedana clomiphene in letrozole. Jones je ves čas trdil, da ju je zaužil s kontaminirano tableto za povečanje spolne sle. USADA je testirala sporno tableto in ugotovila, da so bile kontaminirane, zaradi česar so mu uradniki prisodili znižano, enoletno kazen, saj je na zagovoru trdil, da je nevede zaužil prepovedane substance. 6. Velika zmaga, ki ji je sledil nov šok

Po odsluženi kazni za dopinški greh se je Jones na UFC 217 le pomeril s Cormierom, ki ga je premagal v velikem slogu z nožnim udarcem v glavo spektakularno nokavtiral. Toda kljub čustvenemu slavju Jonesa, ki je imel v svojih rokah znova šampionski pas, je sledila nova afera. Jones je padel na novem dopinškem testu, v njegovem vzorcu so odkrili anabolični steroid turinabol. Še drugič v karieri so mu odvzeli naslov prvaka, izzid dvoboja pa so razveljavili. Delovalo je, da bo Američan prejel štiriletno prepoved nastopanja, toda pri 'starih prijateljih' USADA je uspešno zlobiral, da je nezavedno zaužil prepovedani anabolik. Po dolgotrajnem postopku je prejel 15-mesečno kazen nenastopanja, ki se mu je iztekla letos. 7. Pravljica se nadaljuje, znova je oz. ni grešil

Kot smo že omenili na začetku, Jones ni dolgo zdržal brez škandala. Zadnji primer sodi v kategorijo, saj ni res pa je. Po novem incidentu UFC borilnega spektakla ni odpovedal, ampak ga je iz Las Vegasa prestavil v Los Angeles. Kritike na račun prvega moža Dane White dežujejo, toda kljub vsem naštetim pripetljajom ostaja zvest Jonesu in ga podpira. Jones ima kljub vsem škandalom podporo UFC

Jon Jones zavrnil namerno uživanje prepovedanih dopinških substanc FOTO: AP