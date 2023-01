Jon Jones se vrača: marca se bo pomeril s Cirylom Ganom

Borbo pa je naposled na novinarski konferenci po UFC-jevi prvi noči borb letos potrdil tudi predsednik organizacije Dana White, ki je bil nekoliko nejevoljen, da je novica prišla v javnost prej, kot so pri UFC-ju načrtovali. White je predstavnikom medijev dejal, da so se pri UFC-ju skoraj dve leti o podaljšanju pogodbe pogajali z Ngannoujem, ki bi v tem primeru tudi postal najbolje plačani težkokategornik ameriške organizacije vseh časov, a skupnega jezika naposled niso našli. Kamerunec je tako postal prost borec in lahko podpiše za katero koli borilno organizacijo, pri čemer mu UFC ne bo stala na poti. Kot se zaenkrat zdi, naj bi bil 36-letnik še najbližje prav tako ameriški organizaciji PFL, ki je znana po sezonskem prvenstvenem formatu, v katerem imajo sodelujoči borci vsako leto priložnost boriti se za glavno nagrado milijona ameriških dolarjev (približno 920 tisoč evrov), pred kratkim pa so odprli tudi posebno divizijo, imenovano Super Fight.