Jones bo moral počakati: Ngannou prvi v vrsti za spopad z Miočićem

"Gre za dolgoletnega šampiona poltežke kategorije," je med gostovanjem v SportsCentru televizije ESPN o Jonu Jonesu dejal Dana White. "Po mojem mnenju je največji vseh časov, če pa se želi vrniti in poskusiti napasti pas težke kategorije, s tem ne bi imel težav. A v tem trenutku ne more kar skočiti pred (Francisa) Ngannouja."

Ameriški šampion hrvaških korenin Stipe Miočićje v soboto po soglasni odločitvi sodnikov ubranil svoj šampionski pas v obračunu z Danielom Cormierjem. Pojavljale so se špekulacije, da bo Jones takoj po tem, ko se je odpovedal naslovu v poltežki kategoriji in oznanil, da se seli med težkokategornike, nemudoma dobil priložnost za napad na naslov, saj je že večkrat spregovoril o svoji želji za spopad z Miočićem.

'Štiri do pet imen' na seznamu za jesenske obračune

Toda White zaenkrat ostaja neomajen in pravi, da bo kot prvi Miočića lahko izzval le Francis Ngannou. Tudi na lestvici UFC je Kamerunec, ki je v prvih rundah nokavtiral svoje zadnje štiri tekmece, prvi izzivalec.

"To (Miočić proti Ngannouju, op. a.) je brez dvoma dvoboj, ki se bo zdaj zgodil v težki kategoriji,"je prepričan White."Francis Ngannou si je prislužil to priložnost, da se bori za naslov. Nato bomo videli, kaj se bo zgodilo. Imamo štiri do pet imen za dvoboje, ki prihajajo jeseni. Tako da bomo videli, kdaj bo svoj trenutek za povratek izbral Jon Jones, in kdo bi bil zanj smiseln."