Jones ekspresno opravil z Ganom, Grassova šokirala svet

Jon Jones se je po treh letih vrnil v kletko UFC in takoj pokazal, zakaj večina meni, da je najboljši borec vseh časov. Prvič je nastopil v težki kategoriji in takoj osvojil šampionski pas. Za naslov prvaka kraljevske kategorije, ki je ostal izpraznjen po odhodu Francisa Ngannoua , se je udaril s Cirylom Ganom in nalogo opravil z odliko. Tekmeca je hitro spravil na tla ter ga po dobrih dveh minutah z davljenjem (giljotina) prisilil v predajo. Jones naj bi šampionski pas prvič branil že julija, njegov tekmec pa bo Stipe Miočić .

Tudi v mušji kategoriji ima UFC odslej novo vladarko. Valentina Ševčenko je potem, ko je sedemkrat uspešno ubranila šampionski pas, morala priznati premoč Alexi Grasso. Mehičanka je sicer borbo dobro začela, nato pa je Ševčenkova prevladovala v drugi in tretji rundi ter imela borbo pod nadzorom. Vse do ključnega trenutka v četrti rundi, ko se je odločila za brco iz obrata, Grassova se je spretno izmaknila, ji splezala na hrbet in z davljenjem prišla do največje zmage v karieri.

Za borbo večera sta sicer v velterski kategoriji poskrbela Šavkat Rahmonov in Geoff Neal.