Jones Jr. favorit proti Tysonu, a za zmago bo potreboval nokavt

Do povratka Mika Tysonav boksarski ring je še dober mesec, toda pričakovanja boksarskih navdušencev, ki še kako dobro pomnijo dosežke "Železnega Mika", že naraščajo. 54-letni Tyson se bo pomeril s tri leta mlajšim rojakom Royem Jonesom Jr., ki se je zadnjič v ringu predstavil leta 2018. Spopad nekdanjih svetovnih prvakov naj bi trajal osem rund, izvršni direktor atletske komisije zvezne države Kalifornija Andy Fosterpa je za Boxingscene zdaj razkril nekaj dodatnih podrobnosti.

"Tyson in Jones Jr. ne bosta nosila zaščitnih čelad. Uporabljala bosta 12-unčne rokavice (takšne se ponavadi uporabljajo pri sparingu, op. a.), njunega dvoboja pa ne bodo ocenjevali sodniki,"je dejal Foster. "Zmagovalca po točkah torej ne bo, če seveda ne bo prišlo do nokavta ali bodo ocenili, da kateri od borcev ni sposoben nadaljevati."

'Živel sem življenje in izkusil nekaj stvari'

Tyson je z videoposnetki s treningov dvigoval napetost v zadnjih mesecih in dokazoval, da je še vedno v zelo dobri telesni kondiciji. Na to je opozoril tudi ob potrditvi spopada, ko se je pohvalil, da v svoji karieri niti ni prejel "preveč udarcev" in da je za "telo in stanje duha" skrbel bolje od mnogih, ki so se upokojili in nato vrnili v ring.

"To počnem zato, ker verjamem, da mi lahko uspe. In verjamem tudi, da v to verjamejo tudi drugi ljudje," je za ESPNpred dnevi povedal Tyson. "Samo zato, ker imamo 54 let, to še ne pomeni, da moramo začeti novo kariero ali da je naših življenj popolnoma konec. Sploh takrat, ko se počutiš tako prekrasno, kot se počutim sam, prepričan pa sem, da se drugi ljudje počutijo enako. Nikoli nisem prejel preveč udarcev. Po zadnjem dvoboju, v katerem sem sodeloval, sem odšel in živel moje življenje, izkusil nekaj stvari in zdaj sem spet tukaj. Čutim, da sem bolje skrbel za moje telo in moje stanje duha kot mnogi borci pred mano, ki so se upokojili in vrnili,"je dodal Tyson, ki si je naslov prvaka v težki kategoriji priboril z rosnimi 20 leti in se v zgodovino boksa zapisal kot eden največjih vseh časov.

Za Jonesom Jr. je prav tako izjemna kariera, ki mu je med letoma 1989 in 2018 prinesla več naslovov svetovnega prvaka v kar štirih kategorijah (srednji, supersrednji, poltežki in težki). Stavnice mu zaenkrat pripisujejo več možnosti za zmago, ki pa si jo bo, kot že rečeno, lahko priboril zgolj z nokavtom oziroma sodniško prekinitvijo.