Jones odgovarja Cormierju: Po porazu si odnehal, zato nimaš pravice soditi o drugih

Daniel Cormier , ki je svojo bogato športno pot zaključil po zadnjem porazu v dvoboju s Stipetom Miočićem , je pred časom jasno in glasno izrazil mnenje, da po številnih dopinških prekrških ne moreš pričakovati "rdeče preproge" in naziva najboljšega MMA-borca vseh časov. Obenem pa priznava, da je Jon Jones verjetno eden od najbolj nadarjenih borcev, kar jih je svet imel priložnost spremljati, a da v kategorijo GOAT (Greatest of all times, najboljši vseh časov, op. p.) ne spada. "Jon (Jones, op. p.) se tega dobro zaveda, a se, tako kot vedno, spreneveda in išče izgovore v najrazličnejših stvareh. Če si tolikokrat, kot je on, kršil dopinška pravila, potem ne moreš pričakovati tega laskavega naziva," je med drugim dejal Cormier, ki je s to izjavo le še dolil nekaj olja na ogenj v že tako žgoči razpravi o najboljšemu vseh časov. Na Jonesov odgovor ni bilo treba čakati dolgo, saj se je nekdanjega rivala lotil v daljšem zapisu prek twitterja: "Za ameriško protidopinško komisijo (USADA, op. p.) ste krivi, dokler ne dokažete nasprotno. Razen če niste GOAT (najboljši vseh časov, op. p.). Ko ste nepremagani tako dolgo časa, kot sem jaz, potem ste krivi za vse. To so stvari, ki ljudem pomagajo, da ponoči mirno spijo. Taisti se bodo spomnili zgolj tega, da sem bil obtožen za zlorabo steroidov, v isti sapi pa upam, da se bodo spomnili tudi dejstva, da sem za omenjeno zadevo dokazano nedolžen in da bi posledično lahko nadaljeval s kariero."

'USADA nikoli ni našla sledi steroidov v mojem telesu.'

Po uvodnem zapisu je Jones nadaljeval še bolj udarno: "DC (Daniel Cormier, op. p.), ti si gladko poražen v svoji zadnji borbi in si takoj odnehal. Dvignil si roki od poklicnega športa, predal si se, zato nimaš nobene pravice soditi o drugih. Zatorej, o tem, kdo od naju bi moral biti izključen iz razprave o GOAT-u, ni treba izgubljati odvečnih besed. Odgovor se ponuja sam po sebi. Večni kritiki bodo vselej poskušali razvrednotiti vaše uspehe in tako svoje frustracije zamegliti z omalovaževanjem drugih, bolj uspešnih ljudi. Cormier je povsem simpatičen lik, toda v mojih očeh nikoli ni bil in tudi ne bo v skupini najboljših borcev vseh časov. To, kar DC počne v zadnjem obdobju, ko me ogovarja z vseh strani, je smešno in obenem tragikomično."

Najdominantnejši "poltežkaš" v zgodovini UFC-ja se je skozi kariero nemalokrat soočal s kršitvami na dopinških testih, vključno z incidentom tik pred borilnim spektaklom UFC 200, na katerem bi se moral pomeriti prav z Danielom Cormierjem. "Morda pa je zato tako ogorčen in sovražen do mene. Ne vem, a jaz se njega ne bojim. Na svojem računu imam kar nekaj porazov, toda nepopustljivi značaj mi nikoli ne bi dovolil, da bi zaključil kariero s porazom. In prav to me bo vedno znova spomnilo na Cormierja, ki je po zadnjem porazu svojim navijačem obrnil hrbet, posledično pa se je podelal tudi na šport, ki mu je tako veliko dal v življenju. Verjamem, da se je po bolečem porazu zelo težko pobrati in se vrniti v ustaljene tirnice, a še lažje se je predati oziroma odnehati. Ob koncu bi znova poudaril, da USADA nikoli ni našla sledi steroidov v mojem telesu, kar je absolutna in edina resnica. A tega večina sploh nikoli ni preverila ali pa se vsaj pozanimala o tem. Žalostno," je še dodal ogorčeni Jones.