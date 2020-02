Jones proti Reyesu: borba, ki je ne želite zamuditi!

Seznam borb na prihajajočem borilnem spektaklu UFC 247: 1. Jon Jones vs Dominick Reyes (za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji); Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian (za naslov svetovne prvakinje v muha kategoriji); 3. Juan Adams vs Justin Tafa (težka kategorija); 4. Derrick Lewis vs Ilir Latifi (težka kategorija); 5. Mirsad Bektić vs Dan Ige (lahka kategorija).

Kdo bo nadaljeval zmagoviti niz?

30-letni Reyes ne skriva visokih ambicij, da končno poseže po šampionskem pasu, medtem ko je dve leti starejši Jones trdno prepričan, da bo podaljšal impresiven zmagoviti niz, ki traja - verjeli ali ne - že dobro desetletje. "Globoko v sebi sem vseskozi verjel, da se bom nekega dne znašel v tej situaciji. Ponosen sem na svoje dozdajšnje dosežke, na dolg zmagoviti niz, ki ga želim nadaljevati tudi po naslednjem dvoboju proti Dominicku (Reyesu, op. p.). Lepo je slišati, da te mnogi ljubitelji našega športa in tudi konkurenti obravnavajo za najboljšega UFC borca v zgodovini. Leta napornega dela in prepričanja v lastne zmožnosti so me pripeljala tako daleč. Toda ne glede na mojo starost, sem prepričan, da me najboljši dnevi kariere še čakajo," poka od samozavesti Jon Jones, ki je svojo zadnjo zmago slavil pred dobre pola leta, ko je na dogodku UFC 239 v Las Vegasu rutinirano opravil s Thiagom Santosom.



Reyes pa se je nazadnje veselil zmage v Bostonu na UFC Fight Nightu oktobra lani, ko je premagal Chrisa Weldmana. "Pred menoj je življenjska priložnost, ki je ne smem zapraviti. Do priložnosti za osvojitev šampionskega pasu sem prehodil dolgo in trnovo pot, za katero upam, da jo bom kronal z zmago proti Jonesu. S tem bi se mi uresničile otroške sanje," priznava Dominick Reyes.