Drzni Joshua: Ko premlatim Ruiza, želim, da se mi vsi priklonite

V pogovoru za Sky Sports je Anthony Joshua, ki spomladi v dvoboju z Andyjem Ruizom mlajšim ni uspel ubraniti naslova svetovnega prvaka v težki kategoriji, jasno in glasno napovedal, da se mu poraz proti ameriškemu borcu mehiških korenini preprosto ne more ponoviti.



"Boril se bom proti trenutno najboljšemu boksarju na svetu. Večjega motiva ne potrebujem, bom pa storil vse, kar je v moji moči, da ne ponovim napak s prvega obračuna,"je uvodoma dejal 30-letni britanski boksar, ki za junijski poraz krivi pomanjkanje motivacije. "Največja napaka je bila storjena že pred samim dvobojem. Morda sem ga (Andyja Ruiza mlajšega, op. p.) podzavestno malce podcenjeval, kar se mi je v ringu vrnilo kot bumerang. Tokrat bom pripravljen na vse njegove napade in strategije. Sam pa bom v svoji borbi prav tako marsikaj spremenil. Moram slediti svojemu taktičnemu načrtu in se ne obremenjevati z njim," je poudaril Joshua, ki je v svoji napovedi "revanše" šel še korak dlje.