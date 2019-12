Joshua odločen: Tudi če znova izgubim, se ne bom upokojil

Naslednji konec tedna, natančneje v soboto, 7. decembra, z neposrednim prenosom na VOYO, bomo priča spektakularnemu boksarskemu povratnemu obračunu med aktualnim svetovnim prvakom težke kategorije Andyjem Ruizom Jr.-jem in izzivalcem Anthonyjem Joshuo, ki se bosta v Diriyah Areni borila za kar štiri šampionske pasove (WBA, IBF, WBO in IBO).



Vse oči bodo uprte v Britanca, ki se po nepričakovanem junijskem porazu v prvem medsebojnem dvoboju z ameriškim borcem mehiških korenin v newyorškem Madison Square Gardnu sooča s kritikami vse prej kot prizanesljive otoške športne javnosti. Tudi nekateri njegovi rojaki, kot naprimer Tyson Fury, so mnenja, da bi moral Joshua ob morebitnem drugem zaporednem porazu resno razmisliti o (ne)nadaljevanju svoje športne poti. "Ne mine dan, da ne bi slišal ali prebral, da bi se moral upokojiti, v kolikor znova izgubim proti Ruizu. Nejevernim Tomažem sporočam, da nimajo nikakršne pravice govoriti o tem, kdaj naj zaključim svojo aktivno pot. Prisežem, da se bom boril tudi v 50. letu starosti, zato ker preprosto obožujem ta šport," je med gostovanjem v oddaji "Gloves Are Off" na Sky Sportsu med drugim dejal Anthony Joshua, ki želi z zmago utišati številne dvomljivce.