Joshua: Če bi se pomeril z Mikom Tysonom? Ne, ljudje bi mi žvižgali

Joshua (na fotografiji) se je po šoku, ki ga je doživel v New Yorku proti Andyju Ruizu mlajšemu, vrnil še močnejši in na povratnem obračunu Ruiza premagal v Savdski Arabiji.

Otoški mediji že več mesecev oziroma let podpihujejo možnost britanskega spopada za absolutni naslov v težki kategoriji, kjer Anthonyju Joshuipo zmagi nad Američanom Deontayem Wilderjem že dolgo časa "žuga" kontroverzni Tyson Fury. Joshua je v pogovoru za tabloid The Sundejal, da je Fury lahko "vzor", ker mu je kljub duševnim težavam uspelo doseči takšne uspehe, s še bolj izbranimi besedami pa je borec iz Watforda spregovoril o legendarnemu Miku Tysonu.

53-letni Tyson se že nekaj časa pridno pripravlja na dobrodelen obračun, a njegov nasprotnik še ni znan. Joshua pravi, da v nobenem primeru ne bi pristal na spopad z "Iron Mikom", saj bi zaradi njegovega legendarnega statusa v vsakem primeru izgubil.

"Z vsem dolžnim spoštovanjem se ne bi," je na vprašanje, če bi se spopadel s Tysonom, dejal Joshua, aktualni prvak po verzijah WBA, WBO, IBF in IBO."Četudi bi se spopadel z Iron Mikom in bi ga premagal, mislim, da bi bil jaz edini, ki bi slavil. Ljudje bi žvižgali. On je legenda. Je največji boksar moderne dobe. Samo dva šampiona sta, ki jih prepoznava ves svet, to sta (Muhammad) Ali in Mike Tyson. Najprepoznavnejša obraza na svetu, ko gre za boks."

'Boksarji znajo početi le to'

Joshua dodaja, da ni povsem prepričan v to, da se bo Tyson res vrnil v ring, ga pa to ne bi presenetilo. Boksarji imajo po mnenju britanskega asa namreč bojevanje v krvi.

"Jaz to vidim tako: kako star je David Beckham? 44, 45? Če ga vidite čez deset let, kako brca žogo, žonglira s stotimi udarci in dela finto okoli žoge, nato pa zadene prečko in s škarjicami v zgornji kot, bi ljudje to oboževali. A ker je Mike Tyson utelešenje nekakšnega morilskega stroja, 15 sekund udarja v blazine in ves svet ponori. To je nekaj normalnega. To je tisto, kar Tyson zna. A da bi se boril ... Bi bili šokirani, če bi se Beckham vrnil? Da. A boksarji znajo početi le to."

Za GQ je Joshua še dodal:"To dihamo. To smo mi. In še posebej nekdo, kakršen je Iron Mike Tyson, to je vse, kar ta možak zna. Za vse druge je to povratek, zanj pa je to nekaj, kar počne. Je borec, kajne? Najverjetneje si je vzel le manjši premor, vsi drugi pa govorijo: 'Moj Bog! Mike Tyson se vrača!' Toda za Mika Tysona je nekako takole: 'To počnem. Sem borec po naravi.' Če se bo torej vrnil v ring, bi to zelo rad videl. Gotovo bom med gledalci, to je gotovo."

'Morilski stroj', ki ga je omenil Joshua, ko je bil Tyson v najboljši formi: