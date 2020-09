Joshua in Pulev predvidoma sredi decembra

Britanski boksar Anthony Joshua in Bolgar Kubrat Pulev se bosta pomerila 12. decembra v O2 areni v Londonu. Sprva je bil v igri za izvedbo boksarskega spektakla tudi hrvaški Pulj, a je promotor britanskega borca Eddie Hearn za Boxing Scene potrdil, da bo prizorišče London. Prvotno je bil obračun med Britancem, prvakom po verzijah WBA, IBF in WBO, ter Bolgarom načrtovan za 20. junij na stadionu nogometnega moštva Tottenham, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili.

icon-expand Anthony Joshua FOTO: AP S tem je postalo jasno, da v tem letu ne bo obračuna medAnthonyjem Joshuo in rojakomTysonom Furyjem, prvakom po verzijah WBC. Bo pa Fury po besedahEddieja Hearna bržčas le teden dni pozneje, torej 19. decembra, še tretjič stopil v ring z AmeričanomDeontayjem Wilderjem. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Čeprav sta oba britanska boksarja dogovorjena za srečanje v ringu, bi lahko v letu 2021 dodatni zamik povzročil še vmesni obračun s še enim britanskim boksarjem Dillianom Whytom, ki bo imel pred tem pravico naskakovati pas po verziji WBC, ki je v lasti Furyja.