Joshua in Ruiz bosta boksala tudi na VOYO

Tako aktualni boksarski prvak v težki kategoriji po verzijah IBF, WBA in WBO Anthony Joshua kot tudi njegov izzivalec ameriško-mehiških korenin Andy Ruiz jr. od prihajajočega dvoboja v slovitem Madison Square Gardnu, ki bo v noči na nedeljo ob neposrednem prenosu na VOYO od 2.30 naprej obenem prvi za odličnega britanskega borca onstran Atlantika, pričakujeta vsak svojo zmago.



Domači izzivalec Ruiz mlajši je v nedavnem pogovoru za otoške medije izrazil spoštovanje do slovitega nasprotnika, a v isti sapi poudaril, da ni brez možnosti za uspeh. Slednji se zaveda, da je zahvaljujoč dopinškemu prestopku Jarrella Millerja dobil edinstveno priložnost resneje ogroziti Joshuino prevlado v težki kategoriji. "Moje srce, moje misli in moja duša živijo za ta obračun. Zavedam se, kdo mi bo stal nasproti, a priložnost, ki se mi ponuja, je prevelika, da je ne bi skušal izkoristiti. Vem, da bo težko, zelo težko, toda verjamem v svoj talent in zmožnosti, da presenetim Joshuo. Stvari se v življenju zgodijo z razlogom, sam pa že od nekdaj sanjam trenutek, ko bom kot prvi Mehičan lahko visoko v zrak dvignil šampionski pas za najboljšega boksarja na svetu, "je domačim medijem po javnem treningu znotraj trgovskega centra ob One World Trade Centru v New Yorku dejal vzhičeni Andy Ruiz mlajši in obenem izrazil veliko spoštovanje do svojega tokratnega tekmeca.