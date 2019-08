Joshua: Lewis mi ni podoben, je zgolj navaden klovn 

Anthony Joshua se pospešeno pripravlja na povratni obračun z Andyjem Ruizom, ki mu je junija letos v New Yorku odvzel vse štiri šampionske pasove. 29-letni Britanec pa se je v intervjuju za angleškiSkySports odzval na opazke Lennoxa Lewisa, ki je ob Joshuinem porazu na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se ne more otepsti mišljenja, da bivši šampion supertežke kategorije na obračun enostavno ni bil pripravljen. "Jaz in Lennox si nisva podobna. Lennox je klovn. Niti malo ga ne spoštujem. Želim, da je moja zapuščina kaj več od tega, da bi opazoval svojo kategorijo in perspektivne boksarje napadal na družbenih omrežjih. Raje se držim nazaj. A on ni tak. Nisva iz istega testa," je bil jasen Joshua.