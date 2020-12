Joshua odločen: Puleva spoštujem, a jaz bom tisti, ki bo ostal na nogah

Aktualni svetovni prvak težke boksarske kategorije po verzijah WBA, IBF, WBO ter IBO Anthony Joshua in njegov izzivalec Kubrat Pulev sta pripravljena in polna samozavesti pred sobotnim borilnim spektaklom v londonski Wembley Areni.

Vesel sem, da si bo najin dvoboj ogledalo vsaj nekaj ljudi. Bolje 1000 navijačev kot noben. Toda sam sem popolnoma osredotočen na svojega tokratnega tekmeca (Kubrata Puleva, op. p.). Ko bom zmagal, bom užival tudi z navijači," dan pred dvobojem optimistično pravi Joshua, ki tudi na stavnicah kotira kot nesporni favorit. "Sem borec za 15 in ne za 12 rund. Sposoben sem zdržati velike napore, imam visok boksarski inteligenčni kvocient ter moč, da premagam vsakogar. V vsakem primeru bom prejel nekaj udarcev, a jih bo prejel tudi moj nasprotnik. Na koncu pa je pomembno le, kdo zadnji ostane na nogah. In to bom jaz," je odločen britanski boksarski šampion, ki se zaveda vseh nevarnosti, ki mu pretijo z nasprotne strani.

"Pulev je izkušen in prekaljen borec. V karieri je dosegel nekaj resnično odmevnih zmag, a moj cilj je jasen. Tako bom tudi pristopil k borbi od uvodnega gonga. Zanima me zgolj zmaga," še dodaja Joshua. Pulev pa bo imel na drugi strani edinstveno priložnost, da v 40. letu starosti in verjetno zadnjič v svoji karieri z boksarskega Mont Blanca vrže osem let mlajšega Britanca.

"Dolgo sem čakal na to priložnost in ne mislim je izpustiti iz rok. Zdaj sem zdrav in komaj čakam na uvodni gong. Pred tremi leti, ko bi se z Joshuo morala pomeriti prvič, sem imel resne zdravstvene težave. Tokrat sem odlično pripravljen, zato verjamem, da se mu lahko postavim po robu. Tekmeca spoštujem, saj gre za olimpijskega in svetovnega prvaka, a tudi sam imam vse, kar potrebujem, da postanem novi svetovni boksarski prvak težke kategorije," se imenitne priložnosti v jeseni svoje kariere zaveda Kubrat Pulev.