Joshua postavil Wilderja na stranski tir, v ringu bi zaplesal s Furyjem: To bi bilo veličastno

Že boksarski promotor Eddie Hearn je pred dnevi razkril, da so v ožjem izboru za aprilski obračun le trije borci, poleg Dilliana Whyta , še Tyson Fury in Jarrell Miller . Deontay Wilder o borbi niti ne želi slišati, so razkrili v taboru Anthonyja Joshue, a britanskemu boksarskemu zvezdniku ni povsem jasno, zakaj.

"V Ameriki ima druge možnosti, ki se mu zdijo bolj zanimive. A jaz mislim drugače. Jaz imam štiri pasove, on pa še zadnjega manjkajočega," je dejal Joshua in ponudil rešitev: "Kot v Gospodarju prstanov. Zakaj ne bi združila vse skupaj."A očitno je naletel na gluha ušesa, prav zato prvak težke kategorije po verzijah WBA, super IBF in WBO išče nove izzive. "Lahko se boriš pred največjim občinstvom, najboljšo otoško množico, za naslov absolutnega prvaka v težki kategoriji. To je odlična ponudba, a njega zanima nekaj drugega. Tako bom tudi sam moral ubrati drugo pot," je zaupal sedmi sili.

"V očeh številnih je Fury šampion"

Čeprav številni, kot najverjetnejšega nasprotnika na Wembleyju, imenujejo glasnega Whyta, pa si Joshua še vedno obeta ’britanski’ obračun. V oddaji The Graham Norton Showje priznal, da bi v ringu rad zaplesal z rojakom Furyjem: "To bi bilo veličastno. Z veseljem. V borbi med Wilderjem in Furyjem sem imel občutek, kot da je zmagal slednji. Res bi bilo neverjetno videti dva angleška težkokategornika, ki bi združila pasove." Očitno želi s temi laskavimi besedami odvrniti Furyja od revanše z Wilderjem, ta je v zadnjem mesecu požel veliko zanimanja, saj se je decembrski obračun končal brez zmagovalca. A britanski boksarski zvezdnik se s tem ne strinja povsem. "V očeh številnih je Fury šampion,"je zaključil Joshua.