Joshua priskočil na pomoč rojaku Furyju

Tysona Furyja 22. februarja čaka dvoboj z Deontayem Wilderjem. Fury in Wilder sta decembra lani v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je 'The Gipsy King' v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Američana.

Fury je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.

Anthony Joshua je za Sky Sportsdejal, da ima po njegovem Fury kar nekaj možnosti za zmago: "Resnično menim, da bo Wilderja naslednjič premagal. Mislim, da bi Fury prej sprejel dvoboj z manoj kot Wilder, zato si želim, da bi zmagal on. Predstavljajte si, kakšen dvoboj na britanskih tleh bi to bil."

Z namenom, da bi rojaku pomagal do zmage in zatem prišel do boja za šampionski pas, je Joshua dodal:"Če me Tyson potrebuje, sem pripravljen biti njegov sparing-partner in mu pomagati pri pripravi na dvoboj z Wilderjem."

Joshua si želi izzvati prvaka WBC, z zmago bi postal prvi nesporen prvak v težki kategoriji po Lennoxu Lewisu.