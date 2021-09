Joshua: S Furyjem se bom pomeril s pasovi ali brez njih

Maja letos je bila sicer uradno že napovedana dolgo pričakovana borba med angleškima rivaloma Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem , vendar je ameriško sodišče le nekaj dni po tem odločilo v prid Deontaya Wilderja , ki je po porazu v drugem obračunu proti Furyju aktiviral klavzulo za še tretjo borbo. Furyjev tabor je sicer ves čas trdil, da se je rok za dogovor o tretjem dvoboju že iztekel in se zato niso odzivali na pobude tabora ameriškega boksarja. Joshui pa po odpovedani borbi ni preostalo drugega, kot da sprejme borbo z naslednjim izzivalcem v vrsti tistih, ki so si želeli njegove šampionske pasove, Oleksandrom Usikom . Wilder in Fury bi se morala tretjič pomeriti že 24. julija, a je bila borba zaradi okužbe s koronavirusom v Furyjevem taboru prestavljena na kasnejši datum. Trilogija bo tako epilog dobila v areni T-Mobile v Las Vegasu v noči z 9. na 10. oktober. Borilni spektakel si boste lahko v živo ogledali na VOYO .

Fury, sicer nosilec šampionskega pasu težke kategorije po verziji WBC, bo moral ne glede na razplet tretje epizode proti Wilderju na obračun z Joshuo še počakati, saj se bo ta najprej še enkrat pomeril z Usikom in poskušal dobiti nazaj izgubljene pasove. Povratni obračun 31-letnega Britanca in 34-letnega Ukrajinca bo na sporedu prihodnje leto, po besedah promotorja Eddieja Hearna najverjetneje februarja ali marca. Novopečeni prvak Usik si sicer želi, da bi se povratni obračun odvil v Ukrajini, a Hearn te možnosti ne vidi in meni, da bo tudi druga borba potekala na britanskih tleh, najverjetneje spet v Londonu, kjer se Usik, kot dokazujejo njegovi rezultati, počuti odlično. Leta 2012 je v angleški prestolnici osvojil tudi olimpijsko zlato medaljo, za katero pravi, da je "večji uspeh kot katera koli druga profesionalna zmaga".

Joshua kljub drugemu profesionalnemu porazu ne obupuje – na novinarski konferenci po borbi je športno priznal poraz in misli že usmeril v prihodnost: "Nisem jokica. Ne bom odšel domov in se jokal zaradi poraza, ker je šlo za bitko in ne za vojno. Boksanje je proces, ne le ena borba, in to je to. Imam priložnost, da se vrnem boljši, tako da ne bom zapravljal časa za obžalovanje. Šel bom nazaj v telovadnico in začel razmišljati, kaj lahko izboljšam. Dele borbe sem si že ogledal, videl napake in si v glavi zamislil, kaj bi lahko naredil bolje. Energijo bom sedaj usmeril samo v izboljševanje."

Po borbi so na družbenih omrežjih svoje mnenje izrazili mnogi bivši borci, med njimi tudi bivši prvak težke kategorije George Foreman, ki je na Twitterju zapisal, da je bil Joshua neprepoznaven in zmeden, a da ga razume, saj je moral tudi sam v karieri poslušati preveč glasov naenkrat. Legendarni Foreman je Britancu svetoval, da naj se odloči, koga bo poslušal, in naj bo to, kar je, "udarjač", poleg tega pa je dejal, da je še mlad in ima dovolj časa za izboljšave.