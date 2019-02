Joshua samozavesten: Bom kirurg, ki bo poskrbel za Millerjevo preobrazbo

Britanski boksarAnthony Joshua, nesporni vladar težke kategorije zadnjih let, ima zagotovo drugače načrte, potem ko je z izjemo borbe z Josephom Parkerjem vse obračune dobil predčasno. Položil je tudi slovitega Vladimirja Klička. Joshua in Miller se bosta sicer srečala 1. junija v kultnem, newyorškem Madison Square Gardenu, obračun pa bo za Britanca prvi na ameriških tleh, zato bo zanj še toliko bolj pomemben. V igri bodo pasovi IBF, WBA in WBO.

"Govori o sedmih rundah? Poglejte njegov obraz. Spremenil bom njegov obraz in njegovo telo. Pred menoj je še deset let boksanja. To je vse, kar vem. Ne spoznam se na nogomet, ragbi, NFL, košarko. Vem pa kako nokavtirati ljudi in jih pretepsti," je bil jasen odgovor Joshue. "Opravil bom delo. Sem dober boksar, z močnimi udarci. Premagal sem boljše nasprotnike kot kateri koli drugi težkokategornik," je še dodal Britanec. Da se je tudi boksar iz Manchestra naučil besedičiti, pa je dokazal še z zadnjim sporočilom: "Bom kirurg, ki bo poskrbel za njegovo preobrazbo."