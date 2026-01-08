Joshua se je oglasil prvič po tragični nesreči

Sina Ghami in Latif Ayodele sta umrla, ko je vozilo, v katerem sta bila skupaj s težkokategornikom Anthonyjem Joshuo in voznikom Adeniyijem Mobolajijem Kayodejem , trčilo v stoječi tovornjak na glavni cesti v bližini Lagosa.

Joshua je v nesreči utrpel lažje poškodbe, nato pa je odletel nazaj v Združeno kraljestvo in se v nedeljo udeležil pogreba v Londonu.

"Hvala za vso ljubezen in skrb, ki ste jo izkazali mojima bratoma," je Joshua v četrtek zapisal na družbenih omrežjih. "Niti zavedal se nisem, kako posebna sta bila. Preprosto sem hodil z njima naokrog in se z njima šalil, ne da bi vedel, da me je Bog držal v družbi velikih mož."

Ob tem je še dodal: "Res mi je težko, a vem, da je njihovim staršem še težje. Imam močan um in verjamem, da Bog pozna njuni srci. Naj se Bog usmili mojih bratov."