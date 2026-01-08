Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Joshua se je oglasil prvič po tragični nesreči

Lagos, 08. 01. 2026 17.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Athony Joshua

Britanski boksarski zvezdnik Anthony Joshua se je oglasil prvič po tragični prometni nesreči v Nigeriji, v kateri je izgubil bližnja prijatelja Sina Ghamija in Latifa Ayodeleja. Joshue je dejal, da se težko sooča z njuno smrtjo.

Sina Ghami in Latif Ayodele sta umrla, ko je vozilo, v katerem sta bila skupaj s težkokategornikom Anthonyjem Joshuo in voznikom Adeniyijem Mobolajijem Kayodejem, trčilo v stoječi tovornjak na glavni cesti v bližini Lagosa.

Preberi še Voznik Joshue obtožen zaradi prometne nesreče, v kateri sta umrla dva

Joshua je v nesreči utrpel lažje poškodbe, nato pa je odletel nazaj v Združeno kraljestvo in se v nedeljo udeležil pogreba v Londonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala za vso ljubezen in skrb, ki ste jo izkazali mojima bratoma," je Joshua v četrtek zapisal na družbenih omrežjih. "Niti zavedal se nisem, kako posebna sta bila. Preprosto sem hodil z njima naokrog in se z njima šalil, ne da bi vedel, da me je Bog držal v družbi velikih mož."

Ob tem je še dodal: "Res mi je težko, a vem, da je njihovim staršem še težje. Imam močan um in verjamem, da Bog pozna njuni srci. Naj se Bog usmili mojih bratov."

anthony joshua boks

Fury: Nič ni boljšega kot moške udarjati v obraz

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
dominvrt
Portal
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445