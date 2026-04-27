Joshua se julija prvič po hudi prometni nesreči vrača v ring

Za 36-letnega Anthonyja Joshuo naj bi bil ta dvoboj ogrevanje za resnejši obračun proti rojaku in velikemu tekmecu Tysonu Furyju, s katerim naj bi se udarila še v letošnjem letu. Dvoboj proti Tysonu Furyju je na družbenem omrežju Instagram potrdil športni promotor Eddie Hearn. "To je eden največjih poslov, ki smo jih uspeli narediti, pri čemer je pomembno, da smo si to tudi od nekdaj želeli," je zapisal Hearn. Natančen datum dvoboja med Joshuo in Furyjem še ni znan, a naj bi se omenjeni dogodek zgodil v novembru. Dvoboj bo prenašala tudi pretočna platforma Netflix.

"Ni skrivnost, da sem si vzel nekaj časa za konsolidacijo in obnovo, da bi bil pripravljen na vrnitev v ring. In to je naslednji korak na tej poti," je Joshua napovedal dvoboj s Kristianom Prengo 25. julija v Rijadu. 35-letnik je doslej v svojih 21 borbah kot profesionalec zabeležil 20 zmag, vse z nokavtom, čeprav se še ni soočil s tekmecem, ki bi bil po kakovosti blizu Joshui, olimpijskemu prvaku iz Londona leta 2012 in dvakratnemu prvaku v supertežki kategoriji med profesionalnimi boksarji. Britanec ima v svoji karieri 29 zmag, 26 z nokavtom, in štiri poraze, dva z nokavtom.