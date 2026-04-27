Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Joshua se julija prvič po hudi prometni nesreči vrača v ring

London, 27. 04. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Anthony Joshua

Britanec Anthony Joshua, nekdanji svetovni boksarski prvak v supertežki kategoriji, se bo po smrtonosni prometni nesreči julija vrnil v ring. V Rijadu se bo pomeril z malo znanim Albancem Kristianom Prengo. Bitka bo služila kot priprava na poznejši težko pričakovani obračun proti Tysonu Furyju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za 36-letnega Anthonyja Joshuo naj bi bil ta dvoboj ogrevanje za resnejši obračun proti rojaku in velikemu tekmecu Tysonu Furyju, s katerim naj bi se udarila še v letošnjem letu. Dvoboj proti Tysonu Furyju je na družbenem omrežju Instagram potrdil športni promotor Eddie Hearn. "To je eden največjih poslov, ki smo jih uspeli narediti, pri čemer je pomembno, da smo si to tudi od nekdaj želeli," je zapisal Hearn. Natančen datum dvoboja med Joshuo in Furyjem še ni znan, a naj bi se omenjeni dogodek zgodil v novembru. Dvoboj bo prenašala tudi pretočna platforma Netflix.

"Ni skrivnost, da sem si vzel nekaj časa za konsolidacijo in obnovo, da bi bil pripravljen na vrnitev v ring. In to je naslednji korak na tej poti," je Joshua napovedal dvoboj s Kristianom Prengo 25. julija v Rijadu. 35-letnik je doslej v svojih 21 borbah kot profesionalec zabeležil 20 zmag, vse z nokavtom, čeprav se še ni soočil s tekmecem, ki bi bil po kakovosti blizu Joshui, olimpijskemu prvaku iz Londona leta 2012 in dvakratnemu prvaku v supertežki kategoriji med profesionalnimi boksarji. Britanec ima v svoji karieri 29 zmag, 26 z nokavtom, in štiri poraze, dva z nokavtom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2016 je osvojil naslov prvaka IBF v težki kategoriji z nokavtom v drugi rundi proti Charlesu Martinu, nato je dodal še pasove WBA, WBO in IBO, preden jih je leta 2019 izgubil v šokantnem porazu v sedmi rundi proti Andyju Ruizu. Pasove je vrnil šest mesecev pozneje, a jih je leta 2021 spet izgubil proti Oleksandru Usiku. Od takrat je imel še dva boja za naslov prvaka v težki kategoriji, leta 2022 je izgubil povratni dvoboj proti Usiku, nato pa je moral še priznati premoč rojaku Danielu Duboisu, ki ga je v boju za naslov prvaka IBF premagal z nokavtom v peti rundi.

Lani decembra, nekaj dni po tem, ko je nokavtiral zvezdnika YouTuba Jakea Paula, je bil udeležen v hudi prometni nesreči v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova tesna prijatelja.

Anthony Joshua povratek julij kristian prengo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669