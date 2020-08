Joshua sporoča Whytu: Moraš se naučiti spoštovanja

Anthony Joshua je z velikim zanimanjem spremljal dvoboj med Dillianom Whytom inAlexandrom Povetkinom, ki ju je v preteklosti že premagal. Do pred kratkim je bil absolutni svetovni prvak težke kategorije namreč edini borec, ki je premagal Whyta in hkrati le eden od dveh, ki mu je uspelo "vzeti mero" ruskemu orjaku Povetkinu.

"Bolj kot sam obračun, me je po dvoboju razočaral trenutek, ki Whytu nikakor ne more biti v ponos," je za Sky Sports svoje videnje borbe začel Joshua in nadaljeval: "Whyte se mora najprej naučiti spoštovanja in v vsakem primeru seči v roko nasprotniku. Ne glede na epilog borbe. Ključni trenutek za poraz pa se je po mojem mnenju zgodil pri drugem odštevanju, ko Whyte ni dokončal dela. Takrat bi moral iti na vse ali nič in zadati končni udarec Povetkinu, ki so se mu tla v obeh primerih pošteno zamajala. Vprašal sem se, ali ima Dillian še vedno v sebi tisti "morilski" instinkt, da pokonča nasprotnika. Ta borba je preprosto silila v to, da uničiš tekmeca. Mislil je, da bo delo dokončal pozneje, v peti rundi, a se je tokrat močno uštel," je Joshua navedel razloge za Whytov poraz in zaključil: "Pred seboj je imel lepo zmago in možnost za borbo za naslov prvaka, tako pa bo moral počakati na povratni obračun, ki lahko znova prinese zmago Rusu. Ko se bo naučil spoštovati nasprotnika, ga bo "pobožala"tudi sreča."