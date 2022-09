Joshua sprejel Furyjeve pogoje

Tyson Fury je kot pogoj določil, da sam prejme 60 odstotkov delnic, Anthony Joshua naj bi dobil ostalih 40 odstotkov. Kot so sporočili iz tabora Joshue, so se o vsem dogovorili že v petek, vendar so se zaradi smrti britanske kraljice Elizabete II. odločili, da v znak spoštovanja še ne razkrijejo dogovora. "Zdaj čakamo na Furyjev odgovor," so še dejali, medtem pa jim je Furyjev promotor Frank Warren prek Twitterja že odgovoril: "Pogodbo bomo zelo hitro podpisali." Nekdanji svetovni prvak Joshua je sicer minuli mesec v Džedi v tesnem obračunu po točkah še drugič izgubil proti ukrajinskemu boksarju Oleksandru Usiku, ki tako ostaja štirikratni svetovni prvak, saj je obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO.