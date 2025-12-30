Joshua v prometni nesreči izgubil dva tesna prijatelja

Anthony Joshua, nekdanji dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji, je bil skupaj s še eno poškodovano osebo prepeljan v bolnišnico, medtem ko sta dve osebi v nesreči izgubili življenje. Po navedbah predstavnika 36-letnega boksarja sta bila to njegova tesna prijatelja.

Kot je še potrdil tiskovni predstavnik Joshue, sta v ponedeljkovi prometni nesreči v Nigeriji umrla Sina Ghami in Latif Ayodele, ki sta bila opisana kot ključna člana njegove ekipe. Nesreča se je zgodila okoli poldneva na prometni avtocesti.

Joshua je utrpel lažje poškodbe, ko je kot sopotnik sedel na zadnjem sedežu črnega Lexusa, ki je v kraju Makun v zvezni državi Ogun, približno 50 kilometrov od največjega nigerijskega mesta Lagos, trčil v tovornjak. Ghami in Ayodele sta bila prav tako potnika v vozilu Lexus. Po navedbah uradnikov sta Joshua in drugi preživeli v stabilnem stanju.

Policija še preiskuje vzrok nesreče. Po prvih ugotovitvah naj bi Lexus vozil nad dovoljeno hitrostjo in med prehitevanjem izgubil nadzor, nato pa trčil v tovornjak, ki je bil parkiran ob cesti. Joshua, čigar predniki izvirajo iz Nigerije, je bil sicer na dopustu v Afriki po zmagi nad ameriškim youtuberjem in boksarjem Jakeom Paulom v Miamiju.

Sožalja iz sveta boksa

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji Vladimir Kličko, ki se je upokojil po porazu proti Joshui na stadionu Wembley leta 2017, je dejal, da ga je novica o nesreči globoko pretresla.

Anthony Joshua in Vladimir Kličko FOTO: AP