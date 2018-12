Joshua vrača Wilderju in Furyju: Oba vaju bom, ko bosta pripravljena

Aktualni prvak težke kategorije po različicah IBF, IBO, WBA in WBO Anthony Joshua se je nekaj dni po borbi med Deontayjem Wilderjem in Tysonom Furyjem, vendarle oglasil na očitke obeh borcev, da se ju izogiba in da se ne želi pomeriti z njima. Nepremagani Britanec je sedaj izzval oba borca in dejal, da nista dovolj pripravljena, da ga premagata.

Anthony Joshua je že nekaj časa nesporni vladar težke kategorije, sedaj pa si želi v svoje vitrine pospraviti še pas organizacije WBC. FOTO: Twitter Boksarski ljubitelji se še vedno niso sprijaznili, da se je 'mega' obračun med Deontayjem Wilderjemin Tysonom Furyjemkončal brez zmagovalca. Vsak borec ima svoje razloge, da se je oklical za zmagovalca po borbi, čeprav bosta imela vselej oba v statistiki zapisano, da se je borba v Staples Centru končala brez zmagovalca. Oba tako ostajata neporažena, Wilder pa je tako tudi obdržal pas organizacije WBC. Vse glasnejše so govorice, da bo že prihodnjo pomlad na sporedu povratna borba, v kateri bosta boksarja dokončno svetu podala odgovor, kdo je boljši. Še največji poraženec omenjene borbe pa je zagotovo nesporni vladar težke kategorije Anthony Joshua. Britanec je namreč po zmagi nad Aleksandrom Povetkinomdejal, da je pripravljen na borbo z Wilderjem ali Furyjem, odvisno kdo bo zmagovalec obračun v Los Angelesu. V taboru Wilderja in Furyja sicer ves čas zatrjujejo, da se Joshua izmika borbi proti omenjenima borcema, čeprav je Britanec večkrat zatrdil, da borbe niso smeli organizirati, ker je imel vselej obvezno borbo s prvim izzivalcem v določeni organizaciji. Joshua je namreč prvak težke kategorije po kar štirih različicah in prav veliko maneverskega prostora pri izbiri nasprotnika, ni imel. Po borbi v Los Angelesu je tako moral poslušati številne očitke iz obeh taborov. Fury ga je celo označil za strahopetca. Joshua, ki sicer velja za izjemno mirnega boksarja, ki se ne rad spušča v besedne 'vojne' z nasprotniki, ima očitno dovolj teh očitkov in je obema izzivalcema odgovoril naenkrat. "Zakaj se je pa toliko časa obotavljal (Wilder, op. p.)? Govori, kot da nismo bili pripravljeni na borbo? Kakorkoli že, čestitke Fury. Želel se je pomeriti s teboj, ker je mislil, da nisi več dovolj dober. Oba vaju bom, ko bosta pripravljena," je na Twitterju zapisal Joshua, ki je tako še enkrat več izzval kar oba borca, naj se vendarle pomerita z njim za naslov nespornega vladarja težke kategorije. Zmagovalec bi namreč združil vseh pet najprestižnejših pasov v kraljevski kategoriji.