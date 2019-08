Joshua: Wilder in Fury se me izogibata, namenoma si izbirata lažje tekmece

Angleški boksar težke kategorije Anthony Joshua ne razume, zakaj si Deontay Wilder in Tyson Fury izbirata lažje tekmece, ko pa bi se lahko borila z njim. Omenjena trojica je po mnenju bivšega svetovnega prvaka trenutno najboljša v težki kategoriji, Wilder in Fury pa si izbirata tekmece, ki jima že vnaprej zagotavljajo zmago.

Anthony Joshua, bivši svetovni prvak težke kategorije po verzijah IBF, WBA, WBO in IBO, je v pogovoru za angleški SkySports priznal, da ga obnašanje Deontayja Wilderja in Tysona Furyja zelo frustrira, saj naj bi si namenoma izbirala lažje tekmece, hkrati pa si z dogovori o borbah v letu 2020 že zagotovila, da se lahko ogneta angleškemu boksarju."Ko si enkrat na vrhu, bi se moral boriti zgolj z najboljšimi. Gledati bi morali boksarsko smetano. Že od svoje šestnajste profesionalne borbe se borim z najboljšimi boksarji," je Bronzer Bomberja in Kralja Romov napadel Joshua. "Fury ima napovedan obračun z Ottom Wallinom, a o tem nihče ne spregovori. Sam sem se boril z Wallinom, ko sem bil še amater. Fury in Wilder se enostavno ne bi smela boriti s takšnimi boksarji."

Joshua je postal svetovni prvak v svoji šestnajsti borbi, ko je v londonski Areni O2 premagal Charlesa Martina. To je bilo v tretjem letu njegove profesionalne kariere. Za primerjavo: Fury je za svoj prvi naslov svetovnega prvaka potreboval 25 borb (sedem let), Wilder pa 33 borb (sedem let)."Poglejte časovni razpon moje boksarske kariere. Poglejte moj vzpon med zvezde. Nihče si ne želi boksati z menoj. A to nima smisla. Najboljši boksarji bi se morali boriti zgolj z najboljšimi. Tisti, s katerimi si želim pomeriti, zavračajo najbolj prestižne ponudbe v zgodovini športa. Fantom ponujam borbe pred najštevilčnejšimi množicami, priskrbim jim največjo medijsko pozornost, najboljši zaslužek, oni pa vse to zavrnejo, da se lahko borijo s slabšimi borci. Zato tako spoštujem Andyja Ruiza, saj je takoj sprejel mojo ponudbo."

