Joshua za leto 2020 napoveduje odločilno bitko: To je kot Gospodar prstanov

Britanski boksarski šampion Anthony Joshuaje pasove po verzijah IBF, WBA in WBO v soboto odvzel Američanu Andyju Ruizu Jr., ki ga je po šokantnem porazu v New Yorku na povratnem obračunu premagal v Savdski Arabiji. Prvak WBC Deontay Wilderse bo sicer na povratnem dvoboju z Britancem Tysonom Furyjemudaril 22. februarja.

"Občutek imam, kot da je to Gospodar prstanov, zadnji prstan, dajmo, spišimo zgodovino," je v zadnjih izjavah za BBC Radio 2 povedal Joshua. Med gostovanjem v jutranji oddaji Zoe Ball Breakfast Show je še povedal: "Mora se zgoditi leta 2020, smo v isti diviziji, isti eri, če si ta tipa želita spisati zgodovino, še posebej Wilder, ker ima zadnji pas ... Spisali smo zgodovino, ko sem postal dvakratni svetovni prvak, občutek pa imam, da lahko tej zapuščini leta 2020 še nekaj dodamo."

'Raje se bom boril'

Z zmago proti Ruizu Jr. se je Joshua v zgodovinskih knjigah pridružil izbrani druščini. Pasove prvaka so v težki kategoriji izgubili in si jih nato vnovič priborili zgolj velikani Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Mike Tyson in Floyd Patterson. Joshua pravi, da ga najprej čaka ali spopad s predpisanim izzivalcem WBO, Oleksandrom Usikom, ali z borcem, ki v IBF drži enak položaj kot Ukrajinec, Bolgarom Kubratom Pulevom.

"Če se ne bom pomeril s tema tipoma, potem bom moral predati moj pas. Raje se bom boril, da jih ubranim,"pravi Joshua.