Joshua po hudi prometni nesreči zapustil bolnišnico v Lagosu

V nesreči sta umrla trenerja in boksarjeva prijatelja Sina Ghami in Latif Latz Ayodele.

Vozilo, v katerem sta bila skupaj z Joshuo, se je na glavni cesti v bližini Lagosa zaletelo v parkiran tovornjak, britanski težkokategornik pa je imel izjemno srečo, saj je bil le lažje poškodovan. Po dveh dneh je zapustil bolnišnico in bo zdravljenje nadaljeval doma.

Joshua, ki je bil rojen v Watfordu na severozahodu Londona in ima nigerijske starše, je bil na dopustu v Nigeriji po zmagi v ekshibicijskem dvoboju z Jakeom Paulom v Miamiju 19. decembra.

Naslednje leto se bo nekdanji olimpijski prvak pomeril s svojim rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom Tysonom Furyjem. Joshujev zadnji dvoboj pred dvobojem s Paulom je bil septembra lani, ko je v peti rundi izgubil proti rojaku Danielu Duboisu.