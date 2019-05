Joshua zavrnil dvoboj s Hrgovićem: 'Razumem ga, to bi bila zahtevna naloga zanj'

"Ko je Jarrell Miller padel na dopinškem testu, smo nemudoma stopili v stik s promotorji Anthonyja Joshue v želji, da bi naš odlični borec Filip Hrgović zasedel mesto drugega dvobojevalca. Jasno smo jim povedali, da si Hrgović močno želi obračuna z aktualnim svetovnim prvakom, a je slednji to možnost zavrnil. Po svoje ga razumem, saj bi bil zanj dvoboj proti neugodnemu Hrvatu kar zahtevna naloga," je ameriškim medijem pojasnil nemški promotor Filipa Hrgovića Nisse Sauerland.



Hrgovića s sobote na nedeljo v Marylandu sicer čaka izjemno pomemben dvoboj proti Gregoryju Corbinu, toda to ni bila ovira za promotorje najboljšega hrvaškega boksarja, da ga ponudijo kot možnega nasprotnika Anthonyja Joshue na bližajočem se borilnem spektaklu v New Yorku. Sauerland je v pogovoru za nemško televizijsko postajo RTL še dodal, da bodo morali v Hrgovićevem timu prevzeti vlogo izzivalca v lovu na šampionske pasove, s čimer bi se jim odprle nove možnosti za odmevnejše borbe. "Filip je boksar prihodnosti. Je samozavesten, a obenem ponižen in neverjetno motiviran, da se dokaže v svetu boksa. Škoda, prepričan sem, da bi bil njegov obračun z Joshuo prava poslastica."