Joshua že sanjari o Wilderju: Nokavtiral bi ga

Trenutno so vsi šampionski pasovi težke kategorije razdeljeni med dva borca, Anthony Joshua se lahko pohvali z WBA, IBF in WBO naslovi, Deontay Wilder z WBC. Britanec je sicer junija proti Andyju Ruizu Jr . izgubil vse svoje dragocene nazive, z decembrsko zmago v Savdski Arabiji mu jih je uspelo dobiti nazaj.

Uspelo nam je, v dvajsetih borbah mi je uspelo zavladati težki kategoriji. On ima za seboj že štirideset borb. Kako to, da mu doslej še ni uspelo pobrati vseh šampionskih pasov?

Če je borbo z Mehičanom dobil po soglasni sodniški odločitvi, pa se Joshua zaveda, da bi moral proti Wilderju uporabiti drugačno taktiko. "To je resna borba, zato se taktično ne bi pripravljal na dvanajst rund in sodniško odločitev. Že zaradi moči njegovih udarcev bi moral biti bolj aktiven. Ne bi smel pustiti, da mu postane preveč udobno v ringu," je prepričan britanski boksarski as, ki se dobro zaveda, kakšna nevarnost mu v primeru borbe preti s strani Američana. S tem se ne obremenjuje, zagotavlja, da Wilder priložnosti za zaključni udarec ne bi dobil: "Ne bi dobil priložnosti za udarec z desnico v sedmi rundi. Poskrbel bi, da bi ga že prej nokavtiral. To je borba med težkokategornikoma, borba dveh šampionov."

'The Bronze Bomberju' je v zadnji borbi z Luisom Ortizom še desetič uspelo obraniti pas WBC, naslednja nevarnost pa nanj preti prav z Otoka v podobi Tysona Furyja. Zadnji dve borbi je Američan zaključil s slovitim nokavtom, ki je na tla pometel tako Dominica Breazeala kot tudi Ortiza. "Ni me strah, vendar vem, da je to eden izmed njegovih adutov," zagotavlja Joshua in nadaljuje: "Obstajajo določeni udarci. Nekateri te pretresejo, drugi zapečejo, spet tretji te pospravijo na tla."