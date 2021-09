Usik zaključil Joshuovo vladavino v težki kategoriji

Na štadionu Tottenhama se je zbralo 65 tisoč gledalcev, ki so pričakovali veliki povratek in zmago Anthonyja Joshue. A se ni izšlo po njihovih načrtih in tudi načrtih britanskega boksarja, ki je znova ostal praznih rok. Dosedanji svetovni prvak v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO je moral predati pasove, saj je bil Oleksander Usik boljši tekmec. To so potrdili tudi sodniki, ki so soglasno po točkah pripisali zmago Ukrajincu (117:112, 116:112, 115:113).

Za 34-letnega Usika je bila to zanesljivo najbolj odmevna zmaga v njegovi profesionalni karieri (19 zmag, 0 porazov), po zmagi na dvoboju pa je dejal: "Razpletlo se je tako, kot sem pričakoval. Bili so trenutki, ko je Joshua pritisnil, vendar nič posebnega. Ni bil moj namen, da ga nokavtiram, saj so mi iz mojega kota govorili, da naj ne storim tega. Na začetku sem ga udaril in ga poizkušal spraviti na tla, pa mi je trener dejal, naj se ustavim in le opravim svojo nalogo."