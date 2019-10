Joshuin zastopnik ne verjame Ruizu: Preobrazba? Izgleda še obilneje kot prej

Boksarska javnost je bila šokirana, ko je dotlej nepremaganega Anthonyja Joshuo v New Yorku porazil na videz okoren in počasen Andy Ruiz. Američan z mehiškimi koreninami je pred bojem zagotavljal, da spada med najhitrejše težkokategornike, v ringu pa je to tudi dejansko dokazal. Kljub temu pred povratnim dvobojem pravi, da bo tokrat še bolje pripravljen. Na družbenih omrežjih je tako že večkrat objavil, kako se pripravlja na borbo, del priprav pa naj bi bila tudi izguba odvečne telesne mase.

V Joshuinem taboru na drugi strani besedam Ruiza ne verjamejo. Promotor 30-letnega Britanca Eddie Hearn je v nedavnem intervjuju celo dejal, da Američan izgleda še obilneje kot prej: “Če povem po pravici, se mi zdi še težji, kot je bil na prvem dvoboju. Izgleda, kot da je izgubil nekaj svoje hitrosti. Morda pa smo se nanjo v zadnjem času preveč privadili. Ne vem, morda samo izgleda bolj okroglo kot prej.”

Povratni dvoboj bo sicer na sporedu 7. decembra v savdskem Diriyahu, ki je del zaščitene Unescove dediščine. Na kocki bodo pasovi po verzijah WBA, IBF in WBO.