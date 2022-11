Judoisti mariborskega Branika prvič v zgodovini kluba osvojili prvo slovensko ligo

Na prvoligaškem judo tekmovanju v Slovenski Bistrici je v soboto nastopilo 72 tekmovalcev iz šestih slovenskih klubov. Po petih krogih medsebojnih dvobojev vsakega kluba z vsakim, so s petimi zmagami in brez poraza prvaki prve slovenske judo lige postali judoisti Judo kluba Branik iz Maribora, ki jim je to uspelo sploh prvič v zgodovini kluba.

Prva slovenska judo liga zadnje tri leta sicer poteka po nekoliko drugačnem razporedu. Namesto običajnih krogov, ki so tradicionalno vsako jesen potekala ob sredah, prvoligaši sedaj tekmovanje opravijo v enem dnevu. Vsak klub se pomeri z vsakim, na koncu pa slavi tisti, ki vknjiži več zmag. Tokrat je med šestimi prvoligaši kot edinemu uspelo ostati popoln mariborskemu Braniku, ki je tako prvo slovensko judo ligo osvojil s petimi zmagami in brez poraza.

icon-expand Medalisti prve slovenske judo lige 2022 FOTO: Rok Rakun

Enej Marinič, tekmovalec Judo kluba Branik Maribor, je prve občutke po osvojitvi naslova državnih prvakov strnil takole: "Izjemno sem vesel, občutki so fenomenalni. Prvič v klubski zgodovini je Judo klub Branik Maribor zmagal v prvo slovensko judo ligo in postal ekipni državi prvak. Vsi smo izjemno veseli tega uspeha in težko je opisati občutke v tem trenutku. Lani smo bili drugi, za letos smo si zadali cilj gremo borbo po borbo in to je bil recept za uspeh. Resnično sem izjemno vesel današnjega uspeha."

icon-expand Lovrencij Galuf in Enej Marinič FOTO: Rok Rakun

Braniku so seldili kar trije klubi, ki so vknjižili tri zmage in dva poraza. Judo klub Bežigrad in Judo klub Impol sta bila od Judo kluba Acron Slovenj Gradec boljša po številu zmaganih borb, zato so o nazivu podprvaka odločale tehnične točke. Te so bile na strani domačega Impola, ki jih je zbral 237, medtem ko jih je lanski prvak Bežigrad zbral 234. Acronu je posledično pripadlo četrto mesto, peto mesto je z eno zmago osvojilo ljubljansko moštvo ŠD Gib Šiška, šestega pa TVD Partizan iz Ljutomera.

Končna lestvica 1. judo lige Telekom Slovenije: (zmage/borbene točke/tehnične točke) 1. JK Branik Maribor (5/22/214) 2. JK Impol (3/24/237) 3. JK Bežigrad (3/24/234) 4. JK Acron Slovenj Gradec (3/18/177) 5. ŠD GIB Šiška (1/12/120) 6. TVD Partizan Ljutomer (0/5/47)

"Takšno tekmovanje ponovno s publiko po dveh letih je nekaj, kar je slovenski judo nujno potreboval. Tako judo zveza kot tekmovalci. To vzdušje gledalcev, navijanje in atmosfera so resnično spodbudili tekmovalce, dali dodatno moč in željo, zato so bile borbe danes fenomenalne. Čestitke judo klubu Branik Maribor za osvojeno prvo mesto in vsem ostalim za prikazano borbenost," je po tekmi dejal predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf.

icon-expand FOTO: Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Evropski kroni osvojila U.S. Orleans Loriet LJJ in Fighter Tbilisi Na isti dan, ko je potekala prva slovenska judo liga, je v gruzijskem Goriju potekala tudi evropsko klubsko prvenstvo oziroma judoistična liga prvakov in prvakinj. V moški konkurenci je naslov prvakov osvojilo moštvo Fighter Tbilisi, ki je v finalu s 3:1 premagalo beograjsko Crveno zvezdo. Tretji mesti sta osvojili domače moštvo Golden Gori ter španski predstavnik Judo club Stabia.

V ženski konkurenci pa se je naslova veselila francoska ekipa U.S. Orleans Loriet LJJ. Dekleta so v finalu s kar 5:0 odpravila prav tako francosko moštvo Red Star Club de Champigny, za katerega je nastopila tudi aktualna olimpijska prvakinja Clarisse Agbegnenou, ki je tekmovala prvič po rojstvu otroka. Francoske stopničke je s tretjim mesto dopolnilo še moštvo iz francoske prestolnice – Paris Saint-Germain, tretja pa so bila tudi dekleta portugalskega kluba Sport Lisboa e Benfica.