Judoisti se na SP pripravljajo v Izoli, Trstenjakova še ne ve, če bo nastopila

Šola juda je namenjena predvsem pridobivanju izkušenj v bojih s kakovostnimi nasprotniki, je povedal generalni sekretar Judo zveze Slovenije Franc Očko . Konkurenca je res močna, prisotnih je kar šest dobitnikov olimpijskih medalj, med drugim tudi olimpijska prvakinja iz leta 2016 ter podprvakinja iz lanskih iger Tina Trstenjak in italijanski olimpijski prvak iz leta 2016 Fabio Basile . Sodelujejo tudi slovenski judoisti, ki bodo oktobra šli na svetovno prvenstvo v Taškent. "Tekmovalci so, kot zdaj vidim njihovo formo, dobro pripravljeni. Poškodbe, ki so bile, so nekako sanirane," je dejal Očko.

Športni direktor slovenskih reprezentanc Marjan Fabjan je poudaril, da je po olimpijskih igrah prišlo do menjave generacij: "Vsaj z moje strani tu ni več Tine Trstenjak in Ane Velenšek. To se pravi, da bomo šli brez teh tekmovalk. Kljub temu imamo mlade, ki so bile ves čas v senci njih. So dobro pripravljene in pričakujem, da bo kakšen uspeh."

Fabijan je na izrecno vprašanje, ali je olimpijska zmagovalka iz Rio de Janeira končala svojo reprezentančno pot, odgovoril: "Z moje strani mislim, da je. Ampak še vedno rada gre na blazine in se bori. Meni ne bo nikdar rekla, da je končala. Z moje strani je. Kaj pa je z njene, ne vem in je niti ne sprašujem."