Judoistična sezona se bo nadaljevala konec oktobra

Na vseh treh omenjenih tekmovanjih se bodo zbirale točke za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki so jih zaradi pandemije koronavirusne bolezni prestavili na drugo leto in bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom 2021.

Med slovenskimi judoisti in judoistkami, ki bi si po uvrstitvah na mednarodni lestvici že priborili nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je trenutno pet judoistk in dva judoista. To so Tina Trstenjak, Anamari Velenšek, Klara Apotekar, Kaja Kajzerin Maruša Štangarv ženski ter Adrian Gombocin Martin Hojakv moški konkurenci.