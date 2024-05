Judoistka Andreja Leški na EP v Zagrebu do brona

"Res sem srečna. Šla sem na vse ali nič in to mi je uspevalo. Šla sem borbo za borbo in zmagovala. V polfinalu pa sem premagala sama sebe, a srečen konec in vse je dobro," je v prvem odzivu po bronasti kolajni slovenskim medijem povedala 26-letna tekmovalka, ki ob veseli vesti ni pozabila pozdraviti staršev.

V lovu na izenačenje in preobrat je lep met 48 sekund pred koncem uspel tudi Slovenki. Sodniki so si posnetek, ki se je dolgo vrtel tudi na monitorju v dvorani, večkrat ogledali. Na koncu je prevladala presoja, da se Čehinja ni dotaknila tal z ramo. V preostanku pa je Leški zmanjkalo časa za izenačenje. V tolažbo je morda dobra dnevna forma Čehinje, ki je bila v finalu nato boljša še od Nizozemke Joanne van Lieshout .

Slovenka je Avstrijko, ki je pred tem tekmovala tudi za Veliko Britanijo, premagala še šestič v karieri in serijo zmag povišala na pol ducata. Leški je bila boljša od tekmice z več poskusi meta, v podaljšku pa je bila v eni od akcij zmagi blizu tudi Piovesana. Po dveh minutah in pol podaljška je slovenska judoistka vendarle prišla do zmage.

Pred tem je Slovenka prvi krog sicer preskočila, a imela nato izjemno zahtevno drugo borbo. Na svetovnem prvenstvu 2021 je Slovenka osvojila srebro, njena današnja tekmica Anja Obradović iz Srbije pa bron. V prvi akciji je Srbkinja izvedla nevaren napad, ki pa je Slovenko očitno prebudil. Ta je nato prevzela pobudo in po minuti in pol končala dvoboj z davljenjem.

Nizozemka Geke van den Berg je padla v prvi minuti, ko je zadišalo po iponu, sodniki so Slovenki dosodili vazari, minuto kasneje je za zmago sledil drugi met, a sodniki so že dano oceno in zmago razveljavili, zato je morala Koprčanka na začasnem delu v Ljubljani vztrajati na blazini do konca.

V četrtfinalu je Leški po polovici opravila z Nemko Deno Pohl. Met na polovici dvoboja je končala z zaključnim prijemom in se Nemki oddolžila za poraz pred mesecem dni v Tbilisiju.

Že v četrtek je srebrno kolajno v Zagrebu osvojila tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

Danes so v Zagrebu nastopili še Nace Herkovič (do 81 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Kaja Schuster (do 70 kg) in se poslovili po prvi borbi.