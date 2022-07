Judoistka in judoist Sloveniji priborila še dve medalji na OFEM-u

Nik Purnat se je prav tako kot njegov klubski kolega Tobias Fürst Črtanec dan pred njim na poti do finala najbolj mučil z nasprotnikom v prvi borbi, saj je za zmago poleg rednega dela potreboval minuto in pol podaljška oziroma t.i. zlate točke. Naslednje tri nasprotnike je Purnat odpravil z ipponom, v finalu pa se je srečal s srbskim predstavnikom Miljanom Raduljem . V dolgi in izenačeni borbi je bil le za odtenek boljši Srb, ki jo je zaradi boljših napadov odnesel brez kazni, medtem ko si je Purnat v podaljšku privoščil tri. Tretjo, ki je pri judu usodna (nasprotnik namreč avtomatsko zmaga), je mladi Ljubljančan dobil po skoraj štirih minutah podaljška.

Slovenski judoisti se na olimpijskem festivalu merijo s številčno ekipo, ki šteje 10 članov. Poleg treh dobitnikov medalj so s svojimi nastopi že zaključili Rea Pušnik, Maša Slavinec, Kaja Schuster, Jure Stular in Gaber Sikošek, na svoj nastop pa še čakata Vanessa Asja Herič in Žan Kostanjšek. Slovenska ekipa se bo nato pomerila tudi v tekmovanju mešanih ekip, kjer jih v prvem krogu čaka ekipa Slovaške

Kaj je OFEM?

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in se ga udeležujejo nacionalni olimpijski komiteji, ki so včlanjeni v EOC. Letošnji festival gosti slovaška Banska Bystrica, na njem pa barve Slovenije zastopa kar 97 mladih športnikov v vseh desetih športnih panogah, ki so na tekmovalnem sporedu. Leta 2023 bo Olimpijski festival evropske mladine gostil Maribor, kjer naj bi potekalo rekordno število športov in sicer 12.