Jun dobil nasprotnika za glavno borbo večera WFC-jevega spektakla v Ljubljani

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin WFC in bahrajnska organizacija BRAVE CF se 20. aprila znova ustavljata v Hali Tivoli, kjer bo borilni spektakel naslovil vselej zanimivi Erko Jun. Borec iz Bosne in Hercegovine je že dobil nasprotnika, ki za razliko od lani ne bo domačin, temveč bo to izkušeni Alžirec Mohamed Said Maalem. Karte so na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.

Erko Jun je naslovil že lanski spektakel WFC 25 in BRAVE CF 70 in navdušil. 33-letni borec iz Bosne in Hercegovine je takrat premagal enega izmed pionirjev tega športa v Sloveniji Markota Drmonjiča in opravičil vlogo favorita. Jun, ki živi in trenira v Belgiji, je na družabnih omrežjih prava zvezda, v kletki pa se spremeni v izjemno nevarnega borca, kar je nazadnje dokazal januarja letos, ko je na Poljskem po hitrem postopku nokavtiral domačina in dosegel sedmo profesionalno zmago v karieri.

Erko Jun FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Juna bo tokrat v kletki pričakal izkušeni Mohamed Said Maalem, sicer nekdanji izzivalec za naslov prvaka bahrajnske organizacije. Alžirec, ki živi in trenira v Švici, se je pod okriljem organizacije BRAVE CF boril že štirikrat in bil dvakrat uspešen in dvakrat neuspešen, sicer pa v profesionalni karieri beleži 12 zmag in pet porazov. Borec poznan pod vzdevkom L'Ambiance, je nazadnje v kletki stal septembra lani in dosegel sploh prvo zmago s podreditvijo v karieri.

"Vem, da je zelo dober borec, ima dobro podlago, bil je že v nekaj težkih borbah in se boril za naslov prvaka. Zato je to zame velik izziv in jaz imam rad izzive. Borbe se že res veselim," je o nasprotniku povedal Jun. Če gre soditi po lanskem dogodku, bo dogodek poimenovan WFC 26 / BRAVE CF 81 znova poln vznemirljivih borb. Karte za aprilski borilni spektakel že lahko kupite na Eventimu in bencinskih servisih Petrol!

Organizacija BRAVE CF je najbolj globalna organizacija v tem športu in ima prvi tržni delež v Evropi, saj je že gostila dogodke v 13 državah na stari celini, vključno z dvema dogodkoma v Sloveniji. BRAVE CF je imela tudi ključno vlogo pri vzponu nekaterih največjih svetovnih talentov, ki prihajajo iz Evrope, vključno s Hamzatom Čimajevim, Ilio Topurio, Benoitom Saint-Denisom, Muhammadom Mokaevim in številnimi drugimi.