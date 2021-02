Jurišić po četrti rundi: KSW naj poskrbi, da se takšni športniki ne znajdejo tu

"Nisem zadovoljen s svojo predstavo niti z vsem tem, kar se je dogajalo po borbi. Je, kar je. To je šport. Vračamo se veliko močnejši in pametnejši. Ni se nam še uspelo v miru usesti, ker smo še vedno zelo čustveni in pod vtisom borbe. Še nekaj dni bomo počakali, da se te stvari malce poležejo, ko se bodo polegle, pa bomo sedli skupaj kot ekipa in premislili, katere so tiste največje napake, ki smo jih naredili, in v kaj moramo vložiti največ dela, potem bomo te stvari poskušali izboljšati. Upamo, da čim prej dobimo borbo in da bomo čim prej spet v akciji,"nam je v videopogovoru iz Novega Sada sporočil Uroš Jurišić.

Seveda nismo mogli mimo vprašanja o nešportni potezi Musaeva po koncu borbe oz. po t. i. 'četrti rundi', o kateri se je v preteklih dneh v svetu mešanih borilnih veščin prelilo zelo veliko črnila. "Z naše strani ni bilo nič grdega. Želeli smo si le, da bi se pogovorili in da se te stvari ne bi več dogajale. Nasprotnikov menedžer, ki bi moral biti glede na to, kako je ponujal svoje nasprotnike, jih večkrat menjal in tako naprej, vesel, da je sploh prišlo do borbe, nima nikakor pravice prihajati takole k meni 'v obraz'. Zagotovo bi moral pristopiti in se normalno pogovoriti. Z naše strani ni hotel nihče nikomur nič žalega. Prišlo je do prepirov brez kakršnih koli grdih besed," je nešportni napad nase uvodoma pojasnil Jurišić.