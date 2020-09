Jurišič ekskluzivno: Prihajam po pas. Naj bo to v KSW ali pa Bellatorju

Uroš Jurišič(10 zmag, brez poraza) se po skoraj dveh letih in borbi protiShoti Gvasalii na dogodku Legends Collide vrača v ring oziroma v tem primeru kletko. Potem ko je premagal številne prepreke na svoji športni poti, je na začetku letošnjega leta podpisal pogodbo z najmočnejšo evropsko organizacijo za borbe po pravilih MMA, poljskim KSW. A ker zaradi trenutnega 'korona položaja' vodilni možje omenjene organizacije ne prirejajo tako pogostih in velikih dogodkov, kot je bilo to od njih v navadi, je Jurišič zaman čakal na svoj debi. Zaradi tega mu je dal KSW proste roke, da si najde borbo v drugi organizaciji, preden uradno začnejo sodelovati. 27-letni Ljubljančan je prejel ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Na vrata je namreč potrkal Bellator, za organizacijo UFC drugi najmočnejši 'igralec' v svetu mešanih borilnih veščin. Jurišič bo v okrogli kletki debitiral že ta četrtek, njegovo borbo pa boste lahko v živo spremljali na YouTubovi strani organizacije Bellator. Njegov tekmec bo Walter Gahadza, ki je v svoji karieri vpisal kar 18 zmag in pet porazov. Kaj Jurišič pričakuje v borbi z 32-letnim Angležem, nam je zaupal v ekskluzivnem intervjuju.



Uroš, pozdravljeni. Kako so potekale priprave na borbo?

Priprave so šle odlično. Res se dobro počutim, tako da res komaj čakam na borbo. Kar zadeva poškodbe, ena majhna je, a o njej bom govoril šele po borbi. Sicer pa sem v fenomenalni formi.

Trenirali ste tudi v Liverpoolu, telovadnici 4 Corners Boxing Gym ...

Priprave v Liverpoolu so bile fenomenalne, imel sem odlično ekipo. V telovadnici je bilo odlična vzdušje. Glavni trener je John Gillens. Izjemen trener. Imel je 150 borb, tako da ima ogromno izkušenj. Treniral je številne UFC-borce, še zdaj jih trenira. Prav tako trenira profesionalne boksarje, profesionalne tajske boksarje. Zmeraj je v telovadnici, vse dneve, tako da vseskozi ve, kaj se dogaja, kdo trenira s katerim trenerjem, kar mi je zares všeč. Tudi kot oseba je pozitiven in oddaja dobro energijo. Imel sem odlične sparing partnerje. Treniral sem z Marcom Diakiesejem, tudi s Paulom Daleyjem mi je uspelo sparirati. Tudi ostali fantje so odlični, čeprav morda širši javnosti še niso tako poznani. Tako da sem imel zelo zelo težke sparinge. Sicer mi tokrat z njim ni uspelo sparirati, ampak tam trenira tudi profesionalni boksar Cullum Smith, ki je tudi svetovni prvak v supersrednji kategoriji. Imajo še nekaj vrhunskih boksarjev, ki so poznani in dobri. Res noro.

Koliko vam pomeni, da vam bo v tej borbi v kotu stal tako izkušen borec, kot je Marc Diakiese?

Marc Diakiese ima ogromno izkušenj. Nastopa na največjem odru (UFC, op. a.), vrti se v najvišjih krogih v MMA. Ima ogromno izkušenj, ki jih lahko prenese name, tako da sem zelo zadovoljen, da ga lahko imam v kotu.

Kako se boste lotili borbe?

Taktiko boste lahko videli v četrtek. Pripravljen pa sem na vse. Če bo treba, bomo imeli tri runde vojne, a edino, kar pride v poštev, je zmaga. Zmaga, zmaga in samo zmaga, in to bom vzel. Nedvomno bom poskušal zaključiti borbo, ampak s tem se ne bom obremenjeval. Kot sem že pri sebi opazil, če želiš borbo zaključiti, lahko to izkušeni borci izkoristijo. Tako da na to ne bom osredotočen, osredotočen bom le na to, da dominiram v borbi, jo zmagujem in verjamem, da se bo prej ali slej priložnost ponudila. Ali bo to nokavt v stoje ali pa zaključek na tleh, vzvod, davljenje. Če bodo potrebne tri runde vojne, sem pa tudi na to pripravljen.