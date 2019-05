Jurišič okreva po poškodbi: Vrnil se bom še 100-krat boljši

Uroš Jurišič v svoji profesionalni karieri v 10 borbah poraza še ne pozna. Po zadnjem uspehu lani novembra, ko je pred slovenskimi gledalci v koprski Bonifiki na Legends Collide s tehničnim nokavtom premagal Šoto Gvasalio, je imel visoke cilje, ki pa jih je, vsaj začasno, preložila poškodba ramena. "Na žalost že na prvem treningu rokoborbe, torej po 10 dneh v ZDA, me je eden od borcev čudno vrgel in sem se nekako ujel na ramo. Suplex se imenuje ta met in iz precej velike višine sva oba priletela na mojo ramo. Prišlo je do izpaha in potrebna je bila operacija. Rehabilitacija poteka fenomenalno. Imam odlično ekipo, Anžeta Mačka (kondicijskega trenerja), fizioterapevta Mateja Dormiša in CryO2 kliniko, ki vrhunsko skrbijo zame. Poskušam izboljšati 'svojo igro' na vseh področjih, tako da lahko pričakujete povratek še 100-krat boljšega Uroša Jurišiča," je za 24ur.com povedal Jurišič, ki je tudi prvak velterske kategorije organizacije Titan FC.