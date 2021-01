Jurišić pred borbo kariere bije tudi bitko s Soldićem: Naj sprejme borbo ali pa pobegne

Ta obračun na daljavo je v svetu borilnih veščin dvignil veliko prahu, vprašanjem o tem, kaj se skriva v ozadju spora s Soldićem, Jurišić ni mogel ubežati niti na četrtkovi novinarski konferenci v Lodžu. "Veste, jaz sem zunaj in v športu enak. Za ta šport živim. V MMA je zame vse skupaj tudi osebno. Tako da, ko govorimo o Soldiću ... Kako naj to povem ... Verjamem, da nima pravega šampionskega karakterja. Če si pravi šampion, sprejmeš vsak obračun. A on ni takšen. Zdaj je zanj čas, da pobegne ali pa se pride borit. Nekaj od tega dvojega mora izbrati," je jasno sporočil Ljubljančan in dodal pojasnilo, ali se v ozadju skriva tudi kakšen razlog za sovraštvo, ki ni povezan s športom. "Še nekaj, da pojasnim. To ni zato, ker nisem takoj dobil borbe s Soldićem. Nisem tako neumen, da bi pričakoval, da bo moj prvi obračun v KSW s Soldićem. To je popolnoma razumljivo. Toda obstaja še ena stvar: fantu so – ko sem imel 'score' 5-0 – ponudili, da bi se boril z menoj vsaj petkrat za zelo dobro plačilo, a borbe ni želel sprejeti. To vse izvira iz tega. Verjamem, da je dober borec, saj je to dokazal v kletki. Toda dober borec še ne pomeni, da si šampion. Šampion izvira od znotraj – to ni fizično. To je v glavi in srcu. In on tega nima," je še razložil Jurišić.