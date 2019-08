Jurišič se vrača oktobra, šampionski pas Titan FC brani proti nekdanjemu 'UFC-jevcu'

Uroš Jurišič (10 zmag, brez poraza), ki je pred dnevi podpisal pogodbo z agencijo Heavy Duty Fight Management, je dobil datum naslednje borbe. 26-letni Ljubljančan se je nazadnje boril novembra lani, ko je v Kopru na dogodku Legends Collide s tehničnim nokavtom premagal Gruzinca Shoto Gvasalio. Sledila je poškodba ramena, po uspešnem okrevanju pa bo 'Urke' stopil v ring 19.10., v Dominikanski republiki bo šampionski pas velterske kategorije Titan FC branil proti Michaelu Gravesu. To bo doslej najtežja preizkušnja za Jurišiča, saj bo njegov tekmec nekdanji član organizacije UFC, ki je doslej v 11 borbah osemkrat zmagal, dva dvoboja sta se končala neodločeno in le enkrat okusil grenkobo poraza.



Zanimivo, da sta tako Jurišič kot Graves nastopila na resničnostnem šovu The Ultimate Fighter: American Top Team vs. Blackzilians in bila celo moštvena kolega v ekipi American Top Team. Medtem, ko najboljši slovenski borec vabila UFC ni dočakal, je danes 28-letni Američan nastopil v slovitem oktagonu. Na treh borbah je dvakrat zmagal in vknjižil neodločeno borbo proti srbskemu borcu Bojanu Veličkoviću. Novembra leta 2016 bi moral četrtič nastopiti pod okriljem organizacije UFC proti Brazilcu Sergiu Moraesu, a se je njegovo sodelovanje z najmočnejšo organizacijo na svetu, kar se tiče borb po pravilih MMA, nečastno končalo. Zaradi družinskega nasilja, fizično je napadel zaročenko, so ga vodilni možje odpustili. Od takrat se je preizkusil v ruski promociji Fight Nights Global (ena neodločena borba in en poraz) ter se nazadnje preselil v Titan FC, kjer si je po dveh zmagah po sodniški odločitvi prislužil borbo z Jurišičem.



Ljubljančana, ki odslej trenira v telovadnici Hard Knocks 365, tako ob prvi obrambi šampionskega pasu čaka vse prej kot lahka borba proti izkušenemu ter vsestranskemu borcu. Če bo Jurišič uspešen, je težko predvideti scenarij, po katerem njegova naslednja borba ne bi bila v sloviti organizaciji UFC.