Jurišić se vrača v Bellatorjevo kletko

28-letni slovenski borec Uroš Jurišić, se bo točno eno leto po tem, ko je z davljenjem v prvi rundi uspešno debitiral v organizaciji, vrnil v kletko Bellatorja. Ameriška organizacija je namreč najavila dogodek Bellator 267: Lima proti MVP 2, del katerega bo tudi slovenski borec.

Jurišić se je Bellatorjevi publiki predstavil oktobra lani na dogodku Bellator 247: Kielholtz proti Jackson, ki je potekal v italijanskem Milanu. Njegov nasprotnik je bil Britanec Walter Gahadza, ki ga je "Urke" brez težav v prvi rundi atraktivno dvignil, prinesel do svojega kota, vrgel na tla in nato zadavil, s tem pa svoj profesionalni rekord izboljšal na 11 zmag brez poraza. Na istem dogodku se je boril tudi Jurišićev naslednji nasprotnik Lewis Long, ki je z vzvodom na koleno v prvi rundi odpravil domačina Giannija Mellilo. 32-letni Long si je z omenjeno zmago rekord popravil na 18 zmag in 6 porazov, enega izmed njih je doživel proti Robertu Soldiću, trenutnemu prvaku velterske kategorije v organizaciji KSW, s katerim se želi pomeriti tudi Jurišić. Long ima z Jurišićem skupno tudi zmago proti Gahadzi, saj ga je premagal le nekaj mesecev pred Urošem. Od zmage proti Melilli pa Valižan še ni stopil v kletko in bo tako to zanj prva borba po enem letu tekmovalnega premora.