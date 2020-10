Jurišič z rušilno močjo do najodmevnejše zmage v karieri

Uroš Jurišič (11 zmag, brez poraza) se je po dveh letih zmagovito vrnil v kletko. Ljubljančan je debitiral na drugem največjem odru (za UFC-jem), kar se tiče borb po pravilih MMA, v Bellatorju in takoj navdušil. V peti borbi dogodka v Milanu se je udaril z izkušenim Walterjem Gahadzo, ki je kar 14 od svojih 18 zmag vpisal s predčasno prekinitvijo. A tokrat je bil brez pravih možnosti je je vknjižil šesti poraz. Anglež je sicer borbo dobro začel in Jurišiča nekajkrat zadel z močnimi brcami v levo nogo, a nato je slovenski borec našel pravo razdaljo.

Ko je tekmeca prvič zadel z desnico, je bilo jasno, da se Gahadzi slabo piše. Napad z boksarskimi tehnikami je tekoče povezal z rokoborbo, si tekmeca naložil na rame in ga odnesel praktično čez celotno kletko. Ko ga je spravil na tla, mu je hitro “vzel” hrbet, kar je bil za Angleža začetek konca. Jurišič je borbo zaključil z uspešnim davljenjem in prišel do svoje pete zmage s podreditvijo.