Jurišić: Covington ti ne pusti dihati, Usman pa je fizično močnejši

Uroš Jurišić je zelo previden pri napovedih o končnem razpletu dvoboja za naslov svetovnega UFC prvaka v velterski kategoriji med Kamarujem Usmanom in Colbyjem Covingtonom.



Glede na to, da je imel najboljši slovenski MMA borec v preteklosti priložnost trenirati s kontroverznim Američanom, lahko poda objektivno oceno o možnostih prvega izzivalca v boju za morebiten odvzem šampionskega pasu. "Iz lastnih izkušenj lahko povem, da me še nihče v karieri ni tako namučil, kot me je Covington na teh nekaj treningih, ki sem jih opravil z njim v American Top Teamu. Gre za borca, ki je kondicijsko izjemno pripravljen, po domače povedano ti ne pusti dihati, zato bo zelo nevaren v dvoboju z Usmanom," nekaj ur pred zadnjim borilnim spektaklom v letošnjem koledarskem letu pravi Jurišić, ki bo torej z velikim zanimanjem spremljal dogajanje iz lasvegaške T-Mobile Arene.