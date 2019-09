Jurišiću odvzeli šampionski pas brez boja

Še neporaženi Uroš Jurišić (10 zmag) ni več prvak organizacije Titan FC. Direktor omenjene MMA organizacije Lex McMahon je potrdil, da so temu odličnemu slovenskemu borcu odvzeli šampionski pas velterske kategorije, ker je bil drugič zapored v zadnjem mesecu dni primoran odpovedati svoj nastop v glavni borbi na bližajoči se prireditvi v Dominikanski republiki.

Nekdanji član American Top Teama Uroš Jurišić(10-0) bi moral 19. oktobra v Dominikanski republiki braniti naslov prvaka v velterski kategoriji (do 77 kg) v dvoboju z nekdanjim članom elitnega UFC-ja Michaelom Gravesom, a so bile zdravstvene težave tudi tokrat močnejše, kar organizacija Titan FC ni želela več tolerirati.



"Na našo veliko žalost je bil Uroš Jurišić primoran odpovedati nastop na prihajajočem dogodku Titan FC 57 v Dominikanski republiki, kjer bi moral braniti svoj šampionski pas. Razlogi za to odpoved pa so zdravstvene narava, kar se je zgodilo že drugič v zadnjem mesecu dni. Menimo, da smo mu ponudili več kot dovolj priložnosti, da brani svoj pas, a so bile znova krive zdravstvene težave kot tudi dejstvo, da se je pred časom udeležil borbe izven naše organizacije. Že več kot leto in pol namreč se ni boril na katerem od naših dogodkov, zato je logično, da smo z njim prekinili sodelovanje," je za spletni portal MMANews pojasnil direktor organizacije Lex McMahon ter dodal, da so navedeni 'spodrsljaji' dovolj tehtni razlogi za odvzem šampionskemu pasu.





Odlični slovenski borec Uroš Jurišić je ostal brez šampionskega pasu velterske kategorije in brez pogodbe z organizacijo Titan FC. FOTO: Damjan Žibert

'Niso odkrili narave zdravstvenih težav'

Pri Titan FC-ju ne skrivajo začudenja, zakaj Jurišićev management do zdaj ni odkril narave borčevih zdravstvenih težav: "Čeprav smo v zadnjem času nekajkrat govorili z Uroševimi zastopniki, do današnjega dne še nismo prejeli uradne obrazložitve njegovih težav niti tega, kdaj bi se Jurišić predvidoma lahko vrnil v oktagon. verjeli smo vanj in ga podpirali ves čas, a zdaj je bilo dovolj, zato smo prekinili sodelovanje in mu odvzeli šampionski pas. Še več, ne tako dolgo nazaj smo ga nagradili s povišico pogodbenega honorarja in s tem pokazali, da nanj resno računamo."



Tako je šampionski pas zdaj v lasti nesojenega Jurišićevega nasprotnika Michaela Gravesa, ki je med drugim znan tudi po tem, da je pred leti fizično zlorabil svojo zaročenko. Kot še dodajajo pri Titan FC-ju, bo Graves branil naslov prvaka v velterski kategoriji proti enemu od največjih talentov svoje generacije Kamalu Magomedovu.





