Kaja Kajzer peta na grand slamu v Tbilisiju

V četrtfinalu pa je nato 24-letno Ljubljančanko čakala težka naloga, saj se je pomerila z aktualno svetovno prvakinjo, Kanadčanko Christo Deguchi , ki je do tedaj še nikoli ni premagala. Tokrat pa je bilo drugače, po izenačenem rednem delu je sledil podaljšek, v katerem je Slovenki po dobri minuti borbe uspel lep met, in svetovna prvakinja je bila premagana.

V borbi za tretje mesto pa se je Kaja nato pomerila proti olimpijski prvakinji iz Ria de Janeira Rafaeli Silvi. Slovenka in Brazilka sta se v zadnjih dveh letu pomerili že na grand slamu v Parizu in v Antalyi, obe borbi pa je dobila Silva. In tudi tokrat je bilo tako. Silva je po dobri minuti borbe Kajzerjevo vrgla za waza-ari in prednost uspešno zadržala do konca borbe.

Slovenske barve je ob Kajzerjevi zastopala še Maruša Štangar, ki je bila v kategoriji do 48 kilogramov v prvem krogu prosta, v drugem pa je klonila proti Francozinji Lauri Espadinhi.

Na blazine v Tbilisiju bodo v prihodnjih dveh dneh stopili še Andreja Leški, Nika Koren, Anka Pogačnik in Metka Lobnik v ženski konkurenci ter Martin Hojak, Vito Dragič in Enej Marinič v moški.