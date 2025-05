Kaja Kajzer padla 17 sekund pred koncem borbe

Kaja Kajzer, ki je v novi težnostni kategoriji letos dobila veliko nagrado Linza, je bila v prvi polovici dvoboja na EP močnejša in po 15 sekundah in minuti in pol nevarno napadla tekmico. Ta je kasneje spremenila svoj način in bila metu za oceno blizu na polovici.

V nadaljevanju je Avstrijka spretno izkoriščala telesno moč, a resnega napada ni izvedla, 17 sekund pred koncem pa je Slovenko ujela na napačni nogi in jo tako rekoč spotaknila za najnižjo oceno, ki so jo sodniki potrdili z ogledom posnetka. V parterju je izkušena Avstrijka nato spretno z aktivnim judom zavlačevala do izteka časa.

V petek slovensko odpravo čaka dvojni program. V kategoriji do 70 kg se bo predstavila 21-letna Kaja Schuster, ki se bo v uvodu pomerila z vrstnico s Češke Julie Zarybnicko. V primeru zmage pa jo čaka izjemno zahteven dvoboj z olimpijsko podprvakinjo Miriam Butkereit iz Nemčije, a bo za preboj med najboljših osem in priložnost za kolajno potrebovala še eno zmago.