Kaja Kajzer za las ostala brez boja za medalje

Kaji Kajzer je pot v četrtfinale v novi težnostni kategoriji do 63 kg v podaljšku preprečila Kanadčanka Catherine Beauchemin-Pinard, druga tekmovalka s svetovne lestvice in najvišje uvrščena borka na SP v kategoriji do 63 kg.

V izenačenem dvoboju sta obe tekmovalki taktično preprečevali nevarnejše napade nasprotnici. Odločitev v končnici pa je bila bolj plod izkušenj kot taktične zamisli, saj je Kanadčanka šla v parterju neuspešno v protinapad, v drugem poskusu pa je na blazini vendarle toliko povlekla kimono slovenske olimpijke, da je slednjo prevrnila na bok.

Vsekakor je Beauchemin-Pinard spoznala, da se po Tini Trstenjak in Andreji Leški, ki je Kajzer v Laszlo Papp areni pomagala pri ogrevanju in pripravi na tekmo, meri z naslednjo nevarno Slovenko v tej kategoriji.

"Generalno sem se borila dobro. Tudi s Kanadčanko sem prikazala dobro borbo. Videlo se je, da je izkušena, ampak mislim, da jo naslednjič lahko premagam. Bila je močnejša v 'gardu', a tudi sama sem imela svoje priložnosti. Potrebujem predvsem nekaj tekem, da se vzpnem po lestvici za še boljši žreb," je odločilni dvoboj povzela Ljubljančanka.

"Dokazala sem, da se tudi v tej kategoriji lahko borim z najboljšimi, čeprav mi nekaj malenkosti še manjka. Seveda pa si želim kakšno zmago več, a cikel do olimpijskih iger bo še dolg in časa je dovolj," je še dejala Kajzer, ki želi do jeseni pridobiti tudi nekaj mišične mase.

Petindvajsetletna tekmovalka Bežigrada se je najprej srečala s Kazahstanko Esmigul Kujulovo. Po izenačeni borbi si je slovenski tabor po 42 sekundah dodatnega dela oddahnil, saj je Kajzer tekmico vrgla za juko in si pripravila končni položaj, ki pa ji ga v podaljšku po dosojeni točki ni bilo treba več držati.

Neznanka je bila Anna Skulska, lani še bronasta v mladinski konkurenci. Slovenka si je že po 25 sekundah z metom priborila juko, nato pa s taktičnim judom do konca obvladovala Čehinjo, ki je resno napadla samo enkrat.

Nace Herkovič se je pomeril s Čehom Janom Svobodo, s katerim sta na svetovni lestvici tako rekoč izenačena.

Dvoboj je po dobri minuti dobil Čeh, ki je v protinapadu spretno zgrabil koroškega borca za komolec in z vzvodom pokopal slovenske upe.

"Napaka v parterju me je stala zmage. Nasprotnik je hitro odreagiral na moj napad, izkoristil mojo roko in jo zategnil v vzvod. Tisti delček sekunde nisem bil pozoren," je po tekmi dejal Herković in priznal, da je imel v podobnem položaju na tatamiju že težave.

"Rabim še nekaj izkušenj, da se navadim tekem na tej ravni," je še dejal slovenski tekmovalec, vidno razočaran, saj je imel zelo ugoden žreb v prvem in drugem krogu. Da je bil nekoliko preveč nepreviden, sta po tekmi potrdila tudi njegov trener Ruslan Jankovskij in olimpijec Miha Žgank, ki pomaga pripravljati borce v slovenjgraškem klubu.