Kaja Kajzer Žabkar v Zagrebu do srebrne kolajne

V polfinalu si je slovenska predstavnica proti domačinki Ivi Oberan , sicer tretji nosilki, devet sekund pred koncem z jukom zagotovila finale proti Klimkait. Z zmago se je Hrvatici na najlepši možen način oddolžila za poraz na letošnjem evropskem prvenstvu, kjer sta se tekmovalki pomerili v boju za bronasto kolajno.

Kajzer Žabkar, osma na svetovni lestvici, je upravičila vlogo druge nosilke v Zagrebu in zanesljivo opravila s prvim delom tekmovanja. Po prostem prvem krogu je namreč nato v drugem ugnala Španko Arielo Sanchez Benitez (ipon), v četrtfinalu pa še domačinko Nino Simić (ipon). Prvi dvoboj je s podaljškom vred trajal okoli štiri minute in pol, drugi pa slabe tri.

Tekmovalki sta se na uradni tekmi pomerili drugič v karieri, čeprav se poznata tudi iz kategorije do 57 kg. Bolj boleč poraz je Kajzer doživela na olimpijskih igrah Tokiu, kjer je tekmica dobila borbo za bron.

26-letna Kajzer Žabkar bo morala na svojo prvo zmago proti Kanadčanki še počakati. V Zagrebu je imela Klimkait več priložnosti, predvsem pa se je znala zagraditi po neuspešnih z napadih in v končnici ji je uspela tudi odločilna akcija.

"Z Jessico pa sva se nazadnje merili na olimpijskih igrah v Tokiu, prav tako v borbi za tretje mesto. Takrat sem žal izgubila in tudi danes se je zgodilo enako. Kljub temu mislim, da sem pokazala dobro borbo. Še veliko stvari moram popraviti, ampak bolje je, da imamo zdaj material, na katerem lahko delamo. Vem, da sem lahko zadovoljna z današnjim nastopom," je finale za Judo zvezo Slovenije ocenila Kajzer Žabkar.

Ne glede na finalni poraz Kajzer s sezono ne sme biti nezadovoljna, saj je letos na grand slamih osvojila srebro v Budimpešti ter bron v Abu Dabiju in Tbilisiju.

"Vesela sem, da sem kljub poškodbi še vedno na stopničkah. Pravzaprav sem trenutno najbolj konstantna, kar sem bila doslej. Ustreza mi tudi kategorija do 63 kilogramov, saj mi ni treba izgubljati preveč kilogramov in lahko zato kakovostno treniram," je še uspešno jesen ocenila slovenska judoistka.

Klimkait je v polfinalu ugnala prvo nosilko in četrto z lestvice, svetovno prvakinjo 2024 Nizozemko Joanne van Lieshout. Nizozemka in Oberan sta na koncu osvojili bron.

Igor Tsurkan se je v kategoriji do 81 kg uvrstil v repesaž, potem ko je v svoji četrtini dobil obračuna proti predstavniku Združenih arabskih emiratov Georgiju Elbakijevu in Uzbekistancu Arslonbeku Tojievu. Prvega je ugnal z iponom, drugega pa z vazarijem.

Nato je mladi slovenski judoist v četrtfinalu naletel na Italijana Brighta Maddalonija Noso in že imel prednost juka po 2:35 minute borbe, vendar je vsega 20 sekund kasneje z iponom dvoboj odločil Italijan.

Tsurkan je nato v repesažu meril moči še s Francozom Arnaudom Aregbo, ki je z iponom slavil že po 28 sekundah borbe na tatamiju v hrvaški prestolnici.

V isti kategoriji je Nace Herkovič izpadel v drugem krogu oziroma po svoji prvi borbi, v podaljšku je bil boljši Francoz Alpha Oumar Djalo.

Od ostalih današnjih slovenskih nastopov je Martin Hojak (do 73 kg) izpadel po prvi borbi, ko ga je prav tako v podaljšku ugnal Španec Davit Liparteliani Gugava.

Že v petek je David Štarkel v kategoriji do 60 kg osvojil tretje mesto, potem ko je v odločilni borbi z metom za vazari ugnal Nemca Maximiliana Heyderja.